احداث دیوار بتنی مجهز به دوربین حرارتی در مرز عراق با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور تکمیل احداث دیوار بتنی در مرز عراق و سوریه را صادر کرده و میزان پیشرفت این پروژه تاکنون ۸۰ درصد بوده است.

النعمان افزود: این دیوار بتنی مجهز به دوربین‌های حرارتی است و محمد شیاع السودانی فرمانده کل نیروهای مسلح اخیرا از نوار مرزی و استحکامات ایجاد شده بازدید کرد. این دیوار بتنی در کنار سیم‌های خاردار و کانال‌های حفر شده، یکی از سه مانع اصلی در مرز عراق و سوریه محسوب می ‌شود. مرزهای عراق با همه کشورها کاملا امن است. اوضاع امنیتی بی‌ثبات در سوریه موجب شده است عراق بر ایمن سازی مرزهایش با این کشور تمرکز بیشتری داشته باشد.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق موافقت این کشور با انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق را تصمیمی مهم و شجاعانه توصیف کرد که در جلسه اضطراری کابینه امنیتی و بعد از بررسی‌های گسترده از هر جهت، اتخاذ شد.

وی گفت:اوضاع بی‌ثبات در سوریه موجب شده است باقی ماندن این عناصر داعشی در سوریه به خطری واقعی تبدیل شود به ویژه که اکثر آنها از تروریست‌های خطرناک و از رده‌های فرماندهی هستند. این افراد علیه ملت‌های عراق و سوریه دست به اقدام تروریستی زده‌اند و تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق هستند.

به گفته النعمان، دستگاه قضایی عراق طرحی جامع برای اتخاذ تدابیر درباره این افراد که عراقی و خارجی هستند تهیه کرده است.