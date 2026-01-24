به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر شنبه در نشست تبیینی با خبرنگاران و فعالان رسانه استان اردبیل اظهار کرد: امروز هدف دشمن، جنگ رسانه و میدان جنگ در خانواده‌هاست.

وی با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به یک ابزار تروریستی شده است، افزود: دشمن فضای مجازی و ذهن‌ها را تسخیر کرده تا بتواند کشور عزیزمان را تجزیه کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: مظلومیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و در ۴۷ سال اخیر، بدترین تحریم‌ها از جمله تحریم دارویی، تحریم تکنولوژی، مکانیسم ماشه و جنگ و غیره توسط دشمن بر این کشور اعمال شده است.

امام جمعه اردبیل گفت: تاریخ ایران قبل از انقلاب اسلامی تاریخی غم‌انگیز است و در گذشته هر وقت ایران خواسته کمبودها و عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کند و پیشرفت نماید، با توطئه‌های دشمنان روبه‌رو شده است.

عاملی با اشاره به اینکه در طول تاریخ و قبل از انقلاب اسلامی، همواره عزت و شأن کشور ایران توسط دشمنان شکسته شده است، ادامه داد: اینکه انقلاب اسلامی به پا خاست و با حرکتی عظیم کشوری مستقل و عزتمند ساخت، امروز مایه افتخار هر ایرانی است.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه از اهالی رسانه و خبرنگاران درخواست دارم از انتشار هر مطلب و خبری که علیه صلاح کشور است خودداری کنند، گفت: بدون در نظر گرفتن هرگونه جناح‌بندی، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنید و گرگ‌هایی را که با روحیه انتقام به کشورمان حمله کرده‌اند پشیمان کنید.

نماینده ولی‌فقیه در اردبیل با تشریح وضعیت استان اردبیل در قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب گفت: دستاوردهای نظام مقدس اسلامی و پیشرفت‌هایی که کرده است جای اندیشیدن دارد؛ نگذارید دشمن، ناامیدی را به‌واسطه جاسوس‌ها و تولید محتواهایی که می‌کنند در کشور زیاد کند.