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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

وزیر ارشاد: از ظرفیت‌های دریا برای تمدن‌سازی استفاده کنیم

وزیر ارشاد: از ظرفیت‌های دریا برای تمدن‌سازی استفاده کنیم

بندرعباس- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نفوذ فرهنگی ایران در روزگاران گذشته گفت: از ظرفیت‌های دریا باید برای تمدن‌سازی استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر شنبه در آئین گشایش نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی بندرعباس هرمزگان را نمایه‌ای از ایران بزرگ دانست و اظهار کرد: دریا سه مرحله تاریخی را گذرانده است و در مرحله اول به عنوان معبر به آن نگاه می‌شد و در نگاه دوم به آن دید ژئوپلیتیک ایجاد شد و امروز نگاه توسعه پایدار نیز بر دریا حاکم شده است.

وی افزود: دریا موهبت‌های بسیاری دارد و ایران عزیز می‌تواند از این موهبت‌ها نهایت استفاده را انجام دهد.

صالحی گفت: در روزگاران قدیم زبان فارسی، زبان دوم ملاحان بود و فرهنگ ایرانی از طریق دریا نفوذ پیدا می‌کرد و به نقاط مختلف می‌رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دریا می‌تواند مجالی برای توسعه فرهنگی باشد و باید از آن به عنوان فرصت تمدن سازی استفاده کرد.

کد مطلب 6730222

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