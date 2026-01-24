به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر شنبه در آئین گشایش نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی بندرعباس هرمزگان را نمایه‌ای از ایران بزرگ دانست و اظهار کرد: دریا سه مرحله تاریخی را گذرانده است و در مرحله اول به عنوان معبر به آن نگاه می‌شد و در نگاه دوم به آن دید ژئوپلیتیک ایجاد شد و امروز نگاه توسعه پایدار نیز بر دریا حاکم شده است.

وی افزود: دریا موهبت‌های بسیاری دارد و ایران عزیز می‌تواند از این موهبت‌ها نهایت استفاده را انجام دهد.

صالحی گفت: در روزگاران قدیم زبان فارسی، زبان دوم ملاحان بود و فرهنگ ایرانی از طریق دریا نفوذ پیدا می‌کرد و به نقاط مختلف می‌رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دریا می‌تواند مجالی برای توسعه فرهنگی باشد و باید از آن به عنوان فرصت تمدن سازی استفاده کرد.