سرمست: آذربایجان همواره مدافع وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق تحولات اخیر کشور اظهار کرد: اعتراضات و اغتشاشات اخیر باید به‌ صورت واقع‌ بینانه، دقیق و علمی واکاوی و تحلیل شود و انتظار می‌رود پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

سرمست با اشاره به مشارکت مردم استان در عرصه‌های مختلف ملی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم آذربایجان در انتخابات مختلف، به‌ویژه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و نیز واکنش هوشمندانه آنان نسبت به وقایع یک سال اخیر، گواه روشنی بر پایبندی این استان به نظام و انقلاب است.

صف اصناف، بازاریان و مردم از اغتشاشگران جداست

استاندار آذربایجان‌شرقی، زمان‌شناسی و هوشیاری مردم استان، به‌ویژه بازاریان، اصناف و کسبه را شایسته تقدیر دانست و ادامه داد: صدور بیانیه‌های روشنگرانه از سوی گروه‌های مرجع، از روحانیت و دانشگاهیان گرفته تا فعالان سیاسی، حزبی، مدنی و روشنفکران، مصداق روشنی از همان مفهومی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند؛ یعنی جدا کردن صف مردم از اغتشاشگران.

سرمست با قدردانی از عملکرد شورای تأمین استان تصریح کرد: این درک عمیق تاریخی در میان مردم آذربایجان، زمینه‌ساز مدیریت مناسب شرایط اخیر شد و شورای تأمین استان با هماهنگی کامل و تعامل سازنده، نقش مؤثری در حفظ آرامش ایفا کرد که لازم می‌دانم از تک‌تک اعضای آن صمیمانه تشکر کنم.

وی به شرایط خاص استان در جریان حوادث امنیتی اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در مقطعی که کشور با شرایط متفاوتی مواجه بود، آذربایجان‌شرقی با وجود حملات متعدد، افزایش جمعیت موقت استان و تمرکز بالای دشمن، توانست با اتکای به همراهی مردم و مسئولیت‌پذیری مدیران، این مرحله را با کمترین خسارت و آسیب پشت سر بگذارد.

در جنگ ۱۲ روزه آذربایجان‌شرقی ۷۵ بار مورد حمله قرار گرفت

سرمست با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطعی از زمان، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود آنکه استان آذربایجان شرقی ۷۵ بار مورد حمله قرار گرفت و حدود چهل درصد به جمعیت استان افزوده شد و بیشترین تمرکز و تهاجم دشمن متوجه این استان بود، زمان‌ شناسی و هوشمندی مردم باعث شد آذربایجان شرقی به‌ خوبی بدرخشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تقدیر از نیروهای امنیتی و انتظامی افزود: نیروهای سپاه، بسیج، فراجا، مجموعه جامعه اطلاعاتی و دستگاه قضایی با نهایت خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری در میدان حاضر بودند و با وجود تحمل فشارها، از برخوردهای خشونت‌آمیز پرهیز کردند که نتیجه آن، عبور استان از این مقطع با حداقل خسارات بود.

سرمست در پایان با تأکید بر لزوم تداوم هوشیاری خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط فعلی استان از ثبات نسبی برخوردار است، اما همچنان نیازمند هوشمندی آحاد جامعه و نقش‌آفرینی فعال نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین و روشنگری هستیم؛ در عین حال، برای دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های امنیتی و اجرایی، وضعیت هشدار و آمادگی همچنان برقرار است و این میدان هنوز پایان نیافته است.