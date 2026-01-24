عملکرد مطلوب خدمات شهری گرگان در روزهای پرتنش

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پایین محلی شامگاه شنبه در جلسه ۳۳۶ علنی شورای شهر گرگان که با حضور اعضا شورای شهر و شهردار گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در اغتشاشات اخیر شهرداری های مناطق ۱ و ۲ دچار خسارت شدند و حتی ماشین ها و آتش نشانان شهر گرگان نیز آسیب هایی دیدند.



وی با تشکر از مدیریت خدمات شهری افزود: خدمات شهری گرگان در اعتراضات اخیر به سرعت شهر را به حالت عادی برگردانده و خدمات رسانی به سرعت در شهر انجام شد.



رییس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: اعتراض حق مردم است و با اغتشاش فرق دارد و این اغتشاشات توسط افرادی انجام شد که از آن طرف مرزها هدایت شده بود.



پایین محلی با تاکید بر اینکه اغتشاش و اعتراض دو مسیر جداگانه است، اظهار کرد: در این اغتشاشات نقش سپاه و بسیج را دیدیم و بسیج محلات نیز تاثیرگذاری خوبی داشتند.



تحقق ۹۵ درصدی درآمد شهرداری گرگان در ۶ ماه اول سال



در ادامه جلسه رئیس واحد درآمد شهرداری گرگان از تحقق ۹۵ درصدی بودجه پیش بینی شده شهرداری گرگان در ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.



الهه قمیان افزود: درآمد ۶ ماهه اول سال جاری شهرداری گرگان هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.



وی ادامه داد: پیش بینی شده بود که درآمد شهرداری گرگان تا پایان شهریور ماه سال جاری هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان باشد.