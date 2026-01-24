عملکرد مطلوب خدمات شهری گرگان در روزهای پرتنش

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پایین محلی شامگاه شنبه در جلسه ۳۳۶ علنی شورای شهر گرگان که با حضور اعضا شورای شهر و شهردار گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در اغتشاشات اخیر شهرداری های مناطق ۱ و ۲ دچار خسارت شدند و حتی ماشین ها و آتش نشانان شهر گرگان نیز آسیب هایی دیدند.
وی با تشکر از مدیریت خدمات شهری افزود: خدمات شهری گرگان در اعتراضات اخیر به سرعت شهر را به حالت عادی برگردانده و خدمات رسانی به سرعت در شهر انجام شد.
رییس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: اعتراض حق مردم است و با اغتشاش فرق دارد و این اغتشاشات توسط افرادی انجام شد که از آن طرف مرزها هدایت شده بود.
پایین محلی با تاکید بر اینکه اغتشاش و اعتراض دو مسیر جداگانه است، اظهار کرد: در این اغتشاشات نقش سپاه و بسیج را دیدیم و بسیج محلات نیز تاثیرگذاری خوبی داشتند.
تحقق ۹۵ درصدی درآمد شهرداری گرگان در ۶ ماه اول سال
در ادامه جلسه رئیس واحد درآمد شهرداری گرگان از تحقق ۹۵ درصدی بودجه پیش بینی شده شهرداری گرگان در ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.
الهه قمیان افزود: درآمد ۶ ماهه اول سال جاری شهرداری گرگان هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: پیش بینی شده بود که درآمد شهرداری گرگان تا پایان شهریور ماه سال جاری هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان باشد.
گرگان- رییس شورای اسلامی شهر گرگان از خدماترسانی سریع و مؤثر مدیریت خدمات شهری در جریان اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: با وجود خسارت به زیرساختها، روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پایین محلی شامگاه شنبه در جلسه ۳۳۶ علنی شورای شهر گرگان که با حضور اعضا شورای شهر و شهردار گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در اغتشاشات اخیر شهرداری های مناطق ۱ و ۲ دچار خسارت شدند و حتی ماشین ها و آتش نشانان شهر گرگان نیز آسیب هایی دیدند.
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