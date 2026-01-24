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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

سید رضایی: ناظران انتخابات شوراها در استان سمنان مشخص شدند

سید رضایی: ناظران انتخابات شوراها در استان سمنان مشخص شدند

سمنان- دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت انتخابات استان سمنان از انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سیدرضایی بعد از ظهر شنبه در ستاد انتخابات استان سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اعضای هیئت نظارت شهرستان های استان سمنان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه رمضان حیدریان و سعید دوست‌محمدی، حسین قدس، احمد طاهری و علی‌اکبر همتی در شهرستان سمنان به عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب شدند، تاکید کرد: ️مهدی حاجی‌سلیمی، سیدجواد بیطرف، عباسعلی غلامی، سعید حسنی و سیدعلیرضا میری در شاهرود انتخاب شدند.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان سمنان با بیان اینکه در دامغان محمود کاتبی، محمدحسین صادقچه، انسیه خواجه‌زاده، مصطفی رسولی‌نژاد و محمدجواد رستمیان انتخاب شدند، گفت: مجیدرضا محسنی، حسین شوریابی، رستم زندی، رضا تفکری و غلامرضا عاشوری نیز اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی دامغان هستند.

سیدرضایی با بیان اینکه حسین نورانی، ناصر محسنی، زکریا ایزدبخش، یدالله علی‌اکبری و فرشاد سگان اعضای هیئت نظارت میامی هستند، گفت: محمد محمدزاده، محمد نوذری، سیدرضا موسوی، جلال نوروزی و احمد بیاری، اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در گرمسار منصوب شدند.

وی افزود: مهدی حسینی، سیدمهدی مطهری، محمد پرتوی، سعید محسنی و مهدی شاه‌حسینی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در آرادان و ابوالقاسم فیض، علی‌اکبر معینیان، علیرضا رستگار، مهدی حسنان و محمدرضا میثمی، اعضای این این هیئت در دامغان انتخاب شدند.

کد مطلب 6730259

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