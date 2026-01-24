سید رضایی: ناظران انتخابات شوراها در استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سیدرضایی بعد از ظهر شنبه در ستاد انتخابات استان سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اعضای هیئت نظارت شهرستان های استان سمنان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه رمضان حیدریان و سعید دوست‌محمدی، حسین قدس، احمد طاهری و علی‌اکبر همتی در شهرستان سمنان به عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب شدند، تاکید کرد: ️مهدی حاجی‌سلیمی، سیدجواد بیطرف، عباسعلی غلامی، سعید حسنی و سیدعلیرضا میری در شاهرود انتخاب شدند.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان سمنان با بیان اینکه در دامغان محمود کاتبی، محمدحسین صادقچه، انسیه خواجه‌زاده، مصطفی رسولی‌نژاد و محمدجواد رستمیان انتخاب شدند، گفت: مجیدرضا محسنی، حسین شوریابی، رستم زندی، رضا تفکری و غلامرضا عاشوری نیز اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی دامغان هستند.

سیدرضایی با بیان اینکه حسین نورانی، ناصر محسنی، زکریا ایزدبخش، یدالله علی‌اکبری و فرشاد سگان اعضای هیئت نظارت میامی هستند، گفت: محمد محمدزاده، محمد نوذری، سیدرضا موسوی، جلال نوروزی و احمد بیاری، اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در گرمسار منصوب شدند.

وی افزود: مهدی حسینی، سیدمهدی مطهری، محمد پرتوی، سعید محسنی و مهدی شاه‌حسینی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در آرادان و ابوالقاسم فیض، علی‌اکبر معینیان، علیرضا رستگار، مهدی حسنان و محمدرضا میثمی، اعضای این این هیئت در دامغان انتخاب شدند.