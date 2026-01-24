عیادت از جانبازان خاشی همزمان با روز جانباز

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و همزمان با روز جانباز، مراسمی برای گرامیداشت رشادت های جانبازان شهر خاش برگزار و با حضور در منزل چند جانباز، از مرتضی ریگی، عبدالصمد ایرندگانی و حشمت تمندانی تجلیل شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا دهقان امام جمعه خاش در این مراسم به رشادت‌ها و فداکاری‌های جانبازان و آزادگان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: جانبازان ما در واقع حاملان پیام عزت و افتخار ملت ایران هستند و این عزیزان با خون خود به‌خوبی از میهن اسلامی خود دفاع کردند و در این مسیر، حتی جان خود را فدای ارزش‌های انقلاب اسلامی نمودند. امروز وظیفه ماست که نه‌تنها یاد و نام آنان را گرامی بداریم بلکه با ترویج روحیه ایثار و جهاد، در برابر توطئه‌های دشمنان انقلاب بایستیم.

وی ادامه داد: جانبازان و آزادگان ما نه‌تنها در دوران جنگ تحمیلی بلکه امروز نیز در عرصه‌های مختلف در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی و ملی حضور دارند و آنها مانند چراغی روشن، مسیر تعالی کشور را برای ما روشن کرده‌اند، بنابراین ما باید همیشه قدردان این عزیزان باشیم و از ظرفیت‌های معنوی و علمی آنان بهره‌مند شویم.

امام جمعه خاش در بخشی از سخنان خود به جنایات اغتشاشگران و عوامل رژیم صهیونیستی و آمریکایی اشاره کرد و محکومیت قاطعانه این اقدامات را ضروری دانست.

وی تأکید کرد: امروز دشمنان ملت ایران از طریق گروه‌های معاند و تحت حمایت‌های خارجی به‌دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند و وظیفه ماست که با وحدت و همدلی، این تهدیدات را خنثی کرده و نشان دهیم که ملت ایران همچنان با قدرت و اقتدار در برابر هر گونه توطئه‌ای خواهد ایستاد.