زینب اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیروز شاهد فعالیت موج اول سامانه بارشی برای نقاط مختلف استان بودیم که این موج اول از دیشب از روی جو استان ما خارج شد.

وی عنوان کرد: اما بر طبق مدل‌های دریافتی انتظار داریم که تا ساعاتی از سمت مرزهای جنوب غربی کشور موج دوم این سامانه بارشی وارد کشور شود که جو استان ما را هم با شدت و ضعف تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمرکز این سامانه بارشی به‌ویژه برای نیمه جنوبی استان خواهد بود، تصریح کرد: این موج دوم بارشی از امروز بعدازظهر و تا فردا بعدازظهر با شدت و ضعف بارش‌هایی را به شکل پراکنده و رگباری، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید را به همراه دارد.

اکبری، بیان داشت: انتظار می‌رود که برای نقاطی از استان و به‌ویژه مناطقی از جنوب شرقی استان بارش برف را هم داشته باشیم.

وی افزود: این شرایط ناپایدار می‌تواند باز هم در نقاطی از استان با تقویت نسبی همراه باشد و مخاطراتی از جمله اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی را به همراه داشته باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: از فردا غروب موج دوم سامانه بارشی از روی جو استان خارج می‌شود، انتظار می‌رود که برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جو استان آرام و پایدار باشد و اگر تغییری در مسیر حرکت سامانه بارشی به وجود نیاید، چهارشنبه و پنج‌شنبه هم باید منتظر ورود یک سامانه بارشی دیگری به استان باشیم.