به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیهالسلام و گرامیداشت روز جانباز، عصر شنبه جمعی از اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، مسئولان بسیج رسانه قم و مدیر انجمن سینمایی جوان قم با دکتر سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار حاضران ضمن تبریک اعیاد انوار کربلا و میلاد باسعادت علمدار کربلا که به نام روز جانباز نامگذاری شده، این روز را به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم که از جانبازان دوران دفاع مقدس است، تبریک گفتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز با تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز ضمن تأکید بر ضرورت بازخوانی صحیح حوادث پس از انقلاب اسلامی گفت: تبیین شرایط ویژه کشور در دوران دفاع مقدس و روایت درست از انقلاب اسلامی برای نسل جوان یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی اظهار کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی، ایران اسلامی در برابر مجموعهای از قدرتهای جهانی ایستادگی کرد و این واقعیت تاریخی نباید مورد غفلت یا کوچکنمایی قرار گیرد، بلکه باید شرایط آن دوران به شکلی دقیق و مستند برای نسلهای جدید تشریح شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه با اشاره به تحولات امروز جهان گفت: در شرایطی که فضای بینالمللی به سمت قانونگریزی و حاکمیت منطق زور حرکت میکند، امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی نه تنها هدایتگر ملت ایران، بلکه مرجع و الهامبخش حقطلبان و آزادیخواهان در سراسر جهان به شمار میرود و این نگاه جهانی نسبت به جایگاه رهبری باید بهدرستی برای افکار عمومی تبیین شود.
سوقندی تصریح کرد: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی است و باید از این ظرفیت برای ارائه تصویری واقعی، عمیق و دقیق از نقش این شهر در تحولات انقلاب به دنیا استفاده شود.
وی با بیان اینکه واکنشهای پرهیاهوی دشمنان نشانه ضعف آنان است، گفت: با تقویت وحدت و انسجام داخلی دشمنان امکان تحقق نقشه های شوم خود را نخواهند داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش رسانهها در بیان روایت اول تأکید کرد و افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در شرایط محدودیت دسترسی به اینترنت، امکان ارتباط و فعالیت حرفهای خبرنگاران برای روایت صحیح حوادث فراهم باشد و اجازه داده نشود روایتهای تحریفشده و نادرست دشمن بر افکار عمومی حاکم شود که این امر نقش مؤثری در صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
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