به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی از جمله بانکهای مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص پیدا کند تا برای تسهیلات تامین مالی در بخشهای مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژههای مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کارها و صنعت و معدن استفاده شود.
وی ادامه داد: همچنین ردیف مستقلی پیشبینی شد تا به تامین منابع و کاهش مصرف سوخت کمک کند به عبارت دیگر در اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، بحث اختصاص یک درصد از منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز صادراتی جهت بهینهسازی، مدیریت منابع مصرف، نوسازی ناوگان و همچنین خط تولیدی برای کاهش مصرف سوخت مطرح است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین در راستای پیشبینی سبد متنوع سوختی و کاهش مصرف و همچنین کاهش آلودگی شهرها، ۵۰۰ هزار تن ظرفیت گاز مایع یا LPG برای سوخت خودروها نیز پیش بینی شد.
وی، تعیین ۲۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالاهای مضر سلامت را از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بیان کرد و گفت: پیشبینی شد تا منابع آن در اختیار وزارتخانههای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت، نوسازی و بیمه سلامت قرار گیرد تا صرف حل مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش و پرورش و ارزان شدن بحث سلامت هزینه شود.
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