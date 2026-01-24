علی متقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به لغزندگی معابر و بارش نزولات آسمانی و با توجه به هماهنگی صورت گرفته، کلیه مدارس، مراکز و کودکستانهای بخش بام در شهرستان بام و صفی آباد در روز یکشنبه فقط در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند.
وی افزود: با توجه به حضوری شدن فعالیت مدارس در روز یکشنبه، ۵ بهمن ماه ۱۴۰۴، امتحانات باقی مانده نوبت اول مدارس همزمان با روند عادی فعالیتهای آموزشی برگزار خواهد شد و فرآیند آموزش و ارزشیابی نوبت اول بهصورت توأمان و مطابق با برنامه های مصوب شورای مدرسه اجرا میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: بنابراین هیچ یک از کلاسهای درس به بهانه برگزاری آزمونهای نیمسال اول تعطیل نخواهد شد و همزمان با اجرای امتحانات، آموزش حضوری و تشکیل منظم کلاسهای درس طبق برنامه ادامه خواهد داشت.
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