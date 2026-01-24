به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله اسکندری عصر شنبه در جمع گروهی از بسیجیان شهرستان گناوه با تبریک حلول ماه مبارک شعبان و اعیاد این ماه شریف، به‌ویژه ولادت با سعادت حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام زین‌العابدین(ع)، اظهار کرد: ماه شعبان در حقیقت مقدمه و آمادگی برای ورود به ضیافت الهی ماه مبارک رمضان است و امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از این فرصت بزرگ معنوی را به همگان عطا فرماید.

وی با اشاره به نام‌گذاری سوم شعبان، سالروز ولادت امام حسین(ع)، به عنوان روز پاسدار از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ، افزود: این نام‌گذاری بیانگر رسالت سنگین پاسداری از دین، انقلاب و ارزش‌های اسلامی است؛ رسالتی که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و پاسداران انقلاب اسلامی آن را با تمام وجود پذیرفته‌اند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه با بیان اینکه مفهوم «جبهه پاسداری» محدود به قشر خاصی نیست، تصریح کرد: همان‌گونه که در نهضت عاشورا همه اقشار در کنار امام حسین(ع) حضور داشتند، امروز نیز زنان، مردان، جوانان و اقشار مختلف مردم در جبهه پاسداری از انقلاب اسلامی نقش‌آفرین هستند.

وی ابتکار راهبردی حضرت امام خمینی(ره) در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ظرفیتی بزرگ برای تضمین امنیت، استقلال و صیانت از نظام اسلامی دانست و گفت: سپاه نهادی برخاسته از متن مردم و انقلاب است و در چهار دهه گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله دفاعی، امنیتی، علمی، سازندگی، محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری نقش‌آفرینی مؤثر و ماندگاری داشته است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پاسدار، به‌ویژه شهدای اخیر، خاطرنشان کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور، مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های پاسداران و نیروهای امنیتی است که با تأسی به فرهنگ ایثار و شهادت، همواره در خط مقدم دفاع از ملت و میهن قرار داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در کشور، گفت: دشمنان با سوءاستفاده از مطالبات به‌حق مردم، به دنبال ضربه زدن به امنیت ملی بودند، اما بصیرت و حضور به‌موقع مردم، نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه در پایان ضمن قدردانی از نیروهای سپاه، بسیج و فراجا در تأمین امنیت شهرستان، تأکید کرد: امروز نوبت مسئولان است که با تلاش مضاعف، در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند.