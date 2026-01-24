به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان کردستان اظهار کرد: یکی از راهکارهای اشتغال پایدار مهارت‌آموزی است که زمینه کوچک‌سازی بدنه دولت را نیز فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال برای جوانان یادآور شد: مهارت آموزی می‌تواند مسیری موثر و کارآمد برای دستیابی جوانان به اشتغال باشد.

وی توجه به مهارت آموزی در حوزه دانشگاه‌ها را نیز امری مهم خواند و گفت: این مسیر راهکاری برای کاهش جمعیت بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیل آن دانشگاهی است.

معاون سیاسی امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: هفته جوان و دهه مبارک فجر فرصتی برای پرداختن به حوزه جوانان و توجه به خلاقیت بیشتر این قشر است.

ورمقانی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود و بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در این راستا اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کاهش دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی جوانان از اولویت‌های دستگاه‌های مرتبط با حوزه جوانان باشد و باید در این راستا از تمامی ظرفیت‌های بهره برد.