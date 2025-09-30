به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه مسئولیت اشتغال جوانان فقط بر عهده اداره کار نیست، تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید در مسیر کاهش بیکاری جوانان نقشآفرین باشند.
ورمقانی به ادغام دو نهاد ورزش و جوانان در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و گفت: از همان زمان این دغدغه وجود داشت که دو حوزه کاملاً مجزا و تخصصی، تحت مدیریت یک نهاد قرار بگیرند و نتیجه این شد که به حوزه جوانان، آنطور که باید، رسیدگی نشد.
معاون استاندار کردستان با انتقاد از تمرکز صرف بر آمار جلسات گفت: شاید یک جلسه اثربخش، به اندازه دهها جلسه تشریفاتی ارزش داشته باشد. مهم، خروجی واقعی جلسات ساماندهی امور جوانان است، نه فقط برگزاری آنها برای تکمیل تقویم اداری.
وی با اشاره به اینکه ارزیابیها نباید فقط بر پایهی آمار جلسات باشد، افزود: ما باید ببینیم چقدر از مشکلات جوانان با این جلسات حل شده است و نه اینکه صرفاً بگوییم چند جلسه داشتیم واز امروز به بعد، هر دو ماه یک بار جلسه برگزار و عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
تعریف بیکاری هنوز مسئلهساز است
ورمقانی با بیان اینکه هنوز «تعریف دقیقی از بیکاری» در کشور وجود ندارد، گفت: تعاریف مختلفی از بیکاری وجود دارد؛ از کسی که یک ساعت در هفته کار میکند گرفته تا کسی که تمام وقت مشغول است ولی درآمد کافی ندارد و این ابهام، موجب میشود نتوانیم تصویر دقیقی از وضعیت اشتغال داشته باشیم.
وی از فرمانداران خواست تا لیست واقعی از جوانان بیکار شهرستانها تهیه و به ستاد ارسال شودوانتظار دارم فرمانداران با کمک ادارات متولی اشتغال، یک فایل دقیق از بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله تهیه کنند و اگر آمار دقیق نداشته باشیم، نمیتوانیم برای اشتغالزایی برنامهریزی درستی داشته باشیم.
معاون سیاسی استاندار تأکید کرد: جوانان نباید فقط به دنبال استخدام دولتی باشند. مسیر اصلی اشتغال، از دل مهارتآموزی میگذرد. اداره کل فنی و حرفهای باید دورههایی را طراحی کند که منطبق با نیازهای واقعی استان باشد، نه رشتههایی که صرفاً مدرک بدهند.
وی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بر تسهیلات اشتغالزا گفت: وامهایی که پرداخت میشود، باید به دقت رصد شوند. اگر وامی منجر به اشتغال نشده، یعنی منابع را هدر دادهایم. بانکها هم باید به اهلیت متقاضیان توجه کنند، نه فقط مدارک روی کاغذ.
وی افزود: در برخی موارد، واحدهای تولیدی تسهیلات میگیرند، اما در نهایت یا تعطیل میشوند یا شغل پایداری ایجاد نمیکنند، این مسئله باید با دقت بیشتری بررسی شود.
ورمقانی، بر ضرورت برگزاری جلسات اختصاصی با بانکها برای بررسی وضعیت تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: جلسهای با حضور همه بانکهایی که در حوزه وامهای اشتغال جوانان فعال هستند برگزار شود و از خود بانکها بشنویم که چه منابعی دارند، چه مشکلاتی دارند و چقدر از منابع جذب شده است.
معاون سیاسی استاندار کردستان با جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: ما موظفیم در مقابل هر جوان بیکار، پاسخگو باشیم و باید از ظرفیت تمام دستگاهها برای حل این بحران استفاده کنیم.
نظر شما