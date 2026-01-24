رونمایی از سنگ مزار شهید ایزدی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از سنگ مزار شهید محمد سعید ایزدی همزمان با اعیاد انوار کربلا در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
این مراسم با حضور اعضای خانواده معظم این شهید والامقام، جمعی از زائران و ارادتمندان اهلبیت(ع) و همراهی جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار شد.
در این آیین، عباس حیدرزاده با مداحی و ذکر مصیبت اهلبیت(ع) به اجرای برنامه پرداخت و حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشتند.
شهید محمد سعید ایزدی که با نام جهادی حاج رمضان شناخته میشد، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در جوار مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه(س) آرام گرفت.
قم- همزمان با اعیاد شعبانیه، آیین رونمایی از سنگ مزار شهید ایزدی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از سنگ مزار شهید محمد سعید ایزدی همزمان با اعیاد انوار کربلا در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
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