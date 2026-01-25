به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست توانمندسازی جمعی از منبریان جوان استان بوشهر گرامیداشت مجاهد مهاجر حجت الاسلام والمسلمین شهید محمدحسن ابراهیمی با حضور حجتالاسلام ماندگاری در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام محمدمهدی ماندگاری به بیان نکاتی در خصوص موضوع تبیین فرمایشات امام انقلاب در حوزهی تشریح ابعاد گوناگون جهاد تبیین پرداخت.
در بخش دیگری از این نشست یعقوب ربیعی، مسئول سیاسی عقیدتی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در سخنانی به بیان بایستههای تبلیغ و لزوم روشنگری منبریان و مبلغین در زمینهی دستاوردهای انقلاب اسلامی و اقدامات تروریستی اخیر پرداخت.
گفتنی است، نخستین نشست توانمندسازی جمعی از منبریان جوان استان بوشهر به همت جامعه ایمانی مشعر، قرارگاه راهبری مساجد استان و مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان در سالن شهید آوینی این اداره کل برگزار شد.
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