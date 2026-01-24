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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

فرماندار عسلویه: سپاه همواره مجاهدانه در میدان است

فرماندار عسلویه: سپاه همواره مجاهدانه در میدان است

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: سپاه پاسداران حافظ و پشتوانه امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در تمامی عرصه ها مجاهدانه تلاش وپاسداری می کند .

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در دیدار با فرماندهی و پرسنل سپاه شهرستان عسلویه ضمن تبریک میلاد فرخنده امام حسین (ع) و روز پاسدار اظهار کرد: سپاه پاسداران حافظ و پشتوانه امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در تمامی عرصه ها مجاهدانه تلاش وپاسداری می کند .

وی از تلاش های سازنده و مدیریت جهادی فرمانده سپاه شهرستان و همکاران فداکارشان در تامین امنیت و برقراری آرامش درشهرستان عسلویه به خصوص در دفاع مقدس۱۲ روزه و فتنه آمریکایی صهیونی اخیر قدردانی وبرای آنان آرزوی موفقیت کرد.

فرماندار عسلویه: سپاه همواره مجاهدانه در میدان است

در این دیدار فرماندار عسلویه به همراه معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی وبخشدارچاه مبارک با حضور در ناحیه مقاومت بسیج سپاه با فرماندهی و پرسنل این ناحیه دیدار و از زحمات شبانه روزی فرماندهی و پاسداران این ناحیه قدر دانی کردند و این ایام مبارک و بزرگ را خدمت آنان تبریک گفتند.

کد مطلب 6730360

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