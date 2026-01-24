فرماندار عسلویه: سپاه همواره مجاهدانه در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در دیدار با فرماندهی و پرسنل سپاه شهرستان عسلویه ضمن تبریک میلاد فرخنده امام حسین (ع) و روز پاسدار اظهار کرد: سپاه پاسداران حافظ و پشتوانه امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در تمامی عرصه ها مجاهدانه تلاش وپاسداری می کند .

وی از تلاش های سازنده و مدیریت جهادی فرمانده سپاه شهرستان و همکاران فداکارشان در تامین امنیت و برقراری آرامش درشهرستان عسلویه به خصوص در دفاع مقدس۱۲ روزه و فتنه آمریکایی صهیونی اخیر قدردانی وبرای آنان آرزوی موفقیت کرد.

در این دیدار فرماندار عسلویه به همراه معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی وبخشدارچاه مبارک با حضور در ناحیه مقاومت بسیج سپاه با فرماندهی و پرسنل این ناحیه دیدار و از زحمات شبانه روزی فرماندهی و پاسداران این ناحیه قدر دانی کردند و این ایام مبارک و بزرگ را خدمت آنان تبریک گفتند.