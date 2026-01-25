هشدار آلودگی هوا با سطح زرد در اصفهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان در اطلاعیهای هشدار آلودگی سطح زردرا برای شهر اصفهان و نواحی اطراف صادر کرد. بر اساس این هشدار، توصیف سامانه «پایداری نسبی در جو» اعلام شده و زمان وقوع از سهشنبه 9 بهمن ماه اوایل وقت پنجشنبه عنوان شده است.
در متن هشدار آمده است: استقرار و تقویت سامانه پرفشار بر فراز مناطق مرکزی و غربی کشور موجب سکون نسبی هوا، کاهش جابهجایی عمودی و افقی تودههای هوا و افت محسوس سرعت باد شده است. پیامد این وضعیت، شکلگیری لایههای پایدار و محبوسکننده در نزدیکی سطح زمین و در نتیجه تجمع آلایندهها شامل ذرات معلق، گرد و غبار، دود و سایر ترکیبات ناشی از فعالیتهای صنعتی، حملونقل و منابع خانگی است.
هواشناسی استان تأکید کرده است که با تداوم شرایط پایدار، کیفیت هوا بهویژه در ساعات صبح و عصر در وضعیت نامطلوب قرار میگیرد و احتمال افزایش غلظت آلایندهها در نقاط پرتردد شهری بیشتر است. بر این اساس، توصیه میشود شهروندان بهخصوص گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی-ریوی—از حضور طولانیمدت در فضای باز پرهیز کنند، فعالیتهای ورزشی و سنگین را به محیطهای سرپوشیده منتقل کنند و برای کاهش نفوذ آلایندهها، پنجرهها را بسته نگه دارند.
این هشدار برای بازه زمانی ۲۴ ساعته صادر شده و شهر اصفهان و مناطق پیرامونی را در بر میگیرد. همچنین از دستگاههای مسئول در حوزه مدیریت شهری و محیطزیست خواسته شده است با اجرای اقدامات کاهشدهنده انتشار آلایندهها از جمله کنترل منابع ثابت و متحرک—از تشدید شرایط آلودگی جلوگیری کنند.
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