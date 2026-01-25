آیت الله محامی: مشارکت مردم نیازمند اقدام عملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر یکشنبه در همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار در محل تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: ما در استان سیستان و بلوچستان نیازمند توسعه جامع و متوازن هستیم و علیرغم همه فعالیت‌ها و خدمات فراوانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته اما همچنان در بسیاری از شاخص‌های توسعه ذیل جدول هستیم و برای جبران نیازمند فعالیت مستمر و مجاهدت جدی هستیم و البته نکته مهم این است که این توسعه باید جامع و متوازن باشد نه اینکه در یک عرصه رشد زیاد و در یک عرصه ضعیف باشیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: در این توسعه ابعاد مختلف مد نظر است اما یک عرصه مهم امنیت است و این دو بر یکدیگر تاثیر و تأثر متقابل دارتد به گونه‌ای که امنیت پیش نیاز توسعه است و در مقابل توسعه نیز از عوامل امنیت پایدار خواهد بود برای مثال توسعه در اقتصاد، توسعه اجتماعی، توسعه در آموزش و پرورش و بهداشت خود زمینه ساز امنیت پایدار است و لذا این دو در یکدیگر تاثیر متقابل دارند.

اغتشاشات اخیر زنگ خطر کم کاری ها و آسیب های هجمه فرهنگی است

آیت‌الله محامی بیان کرد: توسعه و فرهنگ هم بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند و فرهنگ درست زمینه ساز توسعه است و از طرفی توسعه موجب ارتقا فرهنگ است و در واقع در بحث فرهنگ رشد عقلی و رشد علمی محور این رشد فرهنگی است و ما در متون دینی و منابع روایی خود کتاب عقل و جهل داریم و در اصطلاح فارسی عقل و جنون یا دیوانگی است و این دو محور عمده رشد فرهنگی است و متأسفانه گاهی در کل کشور در این جهت دچار آسیب هستیم و نمونه آن اتفاقاتی است که در کشور رخ داده و درست است که مثلا در اتفاقات اخیر جمعیت اغتشاشگران در برابر جمعیتی میلیونی که در ۲۲ دی به میدان آمدند به چشم نمی آید اما همین تعداد اندک هم فرزندان همین مرزو و بوم هستند و در همین جامعه اسلامی رشد پیدا کردند و چه می‌شود که کسی با فراخوان پهلوی، سلطنت طلب، اشرار و منافقین به میدان بیاید و اگر عقلانیت افت نکرده باشد کدام آدم عاقل مزدور دشمن می‌شود و با فراخوان آمریکا و اسرائیل به میدان می‌آید و اگر عقل حاکم بود چگونه این جنایات رخ‌ می‌داد و این یک مشکل فرهنگی است و در نماز جمعه هم تاکید کردم که این زنگ خطر فرهنگی است و باید در این جهت تدبیر صورت گیرد.

وی با طرح سوال در خصوص رابطه توسعه با سرمایه اجتماعی عنوان داشت: این‌ها هم تاثیر متقابل دارند و تا زمانی که مردم پای کار نباشند نمی‌توان توسعه ایجاد کرد و اگر توسعه ایجاد شود سرمایه اجتماعی هم ایجاد می‌شود و در واقع مردم باید محور و هدف توسعه باشند و توسعه به دست خود مردم تحقق پیدا کند و هدف توسعه هم خدمت به همین مردم باشد.

آیت‌الله محامی گفت: اگر این چنین است برای رسیدن به توسعه چند راهکار مطرح می‌کنم که یکی مشارکت مردم است و لذا باید مسئولان امر تلاش و زمینه سازی کنند برای مشارکت مردم که هر چه بیشتر باشد توسعه بیشتر و زودتر تحقق پیدا می کند و بعد زمینه برای مشارکت بیشتر مردم هم فراهم می‌شود و باید در این جهت تدبیر و برنامه ریزی و به شعار اکتفا نشود.

وی افزود: یکی از راه‌های افزایش مشارکت مردم رصد و شناسایی نیروهای مستعد منطقه است و در واقع یکی از سرمایه های استان نیروی انسانی مستعد است که اگر شناسایی، تقویت و به کارگیری شوند عاملی برای توسعه استان و زمینه ای برای مشارکت بیشتر مردم خواهد بود.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: امام علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرمایند:"وَ یُثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقول" خداوند پیغمبران را فرستاد تا عقل و استعدادهای دفن شده در انسان را بشورند و شکوفا و به فعلیت برسانند و سال‌ها قبل که به اتفاق جمعی از یک مجموعه فرهنگی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم ایشان فرمودند اگر شما بتوانید این استعدادهای بالقوه را به فعلیت تبدیل کنید کار پیغمبران است.