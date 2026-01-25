بنیاد حامیان دانشگاه لرستان، پل ارتباطی توسعه آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بنیاد حامیان دانشگاه لرستان با هدف تقویت مشارکت مردم در نظام آموزش عالی، جذب منابع مالی پایدار و شتابدهی به تحولات آموزشی و پژوهشی، ظهر یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
این نشست با حضور مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه، و اعضای بنیاد حامیان برگزار شد.
دادستانی با تأکید بر اهمیت منابع مالی پایدار برای تحقق مرجعیت علمی و چشمانداز بلندمدت دانشگاه، نقش بنیاد حامیان را در ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه، جامعه و سرمایهگذاران برجسته دانست.
وی گفت: بنیاد حامیان میتواند همچون سایر عرصههای مسجدسازی و مدرسهسازی، بستری مستحکم برای مشارکت سرمایهگذاران معنوی و مادی در توسعه آموزش عالی فراهم کند.
در ادامه نشست، اعضا به بررسی راهکارهای عملیاتی برای جذب حمایتهای بلندمدت و پروژهمحور پرداختند و بر ضرورت طراحی ساختار حرفهای، شفافیت مدیریتی و استفاده از روشهای قانونی در جذب کمکهای مالی از جمله وقف عمومی، کمکهای مردمی و مشارکت بخش خصوصی تأکید شد.
همچنین، توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و ایجاد فرصتهای همکاری مشترک برای تسریع در پیشبرد پروژههای آموزشی و پژوهشی، یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسه بود.
اعضای بنیاد، نقشه راه مشخصی برای ادامه فعالیتها طراحی و بر ضرورت استمرار برنامههای جذب مشارکتهای اجتماعی و سرمایهگذاری در آموزش عالی تأکید کردند.
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