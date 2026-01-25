اعلام آخرین وضعیت تعطیلی مدارس کرمان در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پروش استان کرمان آخرین وضعیت تعطیلی و تغییر زمان فعالیت مدارس استان کرمان به دلیل بارش باران و برف در روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه اعلام شد.

براین اساس مدارس شهرستان‌های بافت و رابر، شهر سرچشمه، مناطق دشتخاک، سربنان و جرجافک از توابع شهرستان زرند، مناطق ساردوئیه و اسفندقه از شهرستان جیرفت و بخش‌های دهج، جوز و روستای خبر شهرستان شهربابک در تمام مقاطع تحصیلی تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری می باشد.

مدارس بخش جبالبارز شهرستان جیرفت نیز با ۲ ساعت تاخیر شروع به فعالیت می کنند.



همچنین بر اثر بارندگی و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی بخش دهبکری شهرستان بم در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه به صورت غیر حضوری می باشد.