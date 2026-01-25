  1. استانها
  2. کرمان
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

اعلام آخرین وضعیت تعطیلی مدارس کرمان در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه

اعلام آخرین وضعیت تعطیلی مدارس کرمان در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه

کرمان- بارش باران و برف آموزش را در مدارس برخی از شهرستان های استان کرمان در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه غیرحضوری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پروش استان کرمان آخرین وضعیت تعطیلی و تغییر زمان فعالیت مدارس استان کرمان به دلیل بارش باران و برف در روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه اعلام شد.

براین اساس مدارس شهرستان‌های بافت و رابر، شهر سرچشمه، مناطق دشتخاک، سربنان و جرجافک از توابع شهرستان زرند، مناطق ساردوئیه و اسفندقه از شهرستان جیرفت و بخش‌های دهج، جوز و روستای خبر شهرستان شهربابک در تمام مقاطع تحصیلی تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری می باشد.

مدارس بخش جبالبارز شهرستان جیرفت نیز با ۲ ساعت تاخیر شروع به فعالیت می کنند.

همچنین بر اثر بارندگی و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی بخش دهبکری شهرستان بم در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه به صورت غیر حضوری می باشد.

کد مطلب 6731517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ابوالفضل ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      2 0
      پاسخ
      بم که سرده و برفی بود تا دیروز برف یک شب تا صبح بمی هارا نگران خرابی نخلستان های خودش کرد اما الحمدالله برف بارید با شدید همه جا سفید شد ولی زود برف ها آب شدن
    • .... ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      11 0
      پاسخ
      چرا خود کرمان رو تعطیل نکردید ؟ استاندار فکر کنم خواب هستند 🤣🤣🤣🤣
    • حمید ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      13 1
      پاسخ
      مسیولین کرمان هم خوابن. امروز که هوا سرد و یخبندانه تعطیل نکردن ولی تو هوای آفتابی تعطیل میکنن.
    • مهدی ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      4 0
      پاسخ
      وقتی هوا سرده مدارس تعطیل نیستن وقتی گرمه تعطیله مشکل دارن؟ امروز فقط مدارس ابتدایی کرمان تعطیل کردن اونم وقتی بیشتر بچه ها تو راه بودن تازه یادشون افتاده خبر اعلام کنن بقیه هم که هیچی
    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      2 0
      پاسخ
      راستش حتی مناطق گرمسیر استان هم به شدت هوا سرد شده است. مناطق گرمسیری دمای ده درجه هم برایشان سرد است و ساعت هفت صبح برای بچه‌های دبستانی بسیار سرد است و اکثر مدارس گازکشی نیستند پس به منظور جلوگیری از سرماخوردگی بهترین گزینه تعطیلی می‌باشد.
    • ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ما امروز توی این سرما ساعت هفت صبح پاشیم بریم مدرسه هنوز برف ها آب نشدن اینقدر سیرجان سرده بعد تعطیل نکرد مارو آخه مسیولین یکم با فکر باشین
    • ... ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      یخ زدیم تو سرما روزی که آفتابی هسته تعطیل میکنین بعد الان سرد و بارانی و... تعطیل نمیکنین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها