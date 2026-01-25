به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجیزاده عصر امروز یکشنبه در آیین راهاندازی نخستین مرکز تخصصی اهدای پلاسما در استان خوزستان در اهواز گفت: راهاندازی این مرکز توسط متخصصان داخلی، اقدامی ارزشمند در راستای تکمیل زنجیره تولید داروهای مشتق از پلاسما و پاسخ به نیازهای کشور است.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی استان افزود: خوزستان با داشتن دانشگاه جندیشاپور و دانشکده داروسازی توانمند، زمینه مناسبی برای توسعه فناوریهای نوین پزشکی و دارویی دارد. اساتید مجرب و مراکز تحقیقاتی فعال، امکان پیشرفت صنعت پلاسما را فراهم کردهاند.
معاون استاندار خوزستان با تأکید بر کاهش وابستگی به پالایشگاههای اروپایی گفت: برای تأمین امنیت دارویی کشور، باید تولید نهایی فرآوردههای پلاسمایی در داخل کشور تقویت شود تا نیاز به ارسال پلاسما به خارج کاهش یابد. این یک ضرورت راهبردی است.
حاجیزاده ادامه داد: با زیرساختهای موجود و حمایت مدیریت ارشد استان، خوزستان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای تولید داروهای پلاسمایی را دارد و از سرمایهگذاران فعال در این حوزه پشتیبانی خواهد کرد.
معاون استاندار خوزستان در پایان بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت و بهرهگیری از توان پژوهشگران جوان تأکید کرد و گفت: حمایت از پژوهش و تحقیقات کاربردی، استفاده از فناوریهای بومی و دانش داخلی، امنیت دارویی کشور را تضمین خواهد کرد.
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