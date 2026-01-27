تبیینی درباره علم و کش و قوس آن در فلسفه اسلامی و تاملات اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی «علم در کش و قوس فلسفه اسلامی و تاملات اروپایی» با حضور جمعی از اساتید فلسفه به همت دانشگاه باقرالعلوم برگزار می شود.

در این دوره اساتیدی چون علیرضا قائمی نیا، عضو هیئت علمی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی، رمضان علی تبار، عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین، امیر اقاجانلو، عضو هیئت علمی گروه فلسفه و اساتید دیگر حضور دارند.

اساتید در این جلسات به واکاوی مفهومیِ بنیادین با عنوان «علم» در دو سنت فکریِ به ظاهر متمایز، یعنی فلسفه اسلامی و تأملات اروپایی، می‌پردازند. محور اصلی این بررسی، آشکارسازی تفاوت‌های ریشه‌ای در تعریف، روش‌شناسی، غایت و مبانی متافیزیکی علم است؛ از نگاه اسلامی که علم را می‌تواند با مفاهیمی چون «اتحاد عاقل و معقول» و در تلفیق با شهود و نقل ببیند، تا نگاه غربی که علم را عمدتاً بر پایه روش تجربی و عقلانیت خودبنیاد تعریف می‌کند. این مقایسه، نه به عنوان تقابلی ساده، بلکه به مثابه کشف یک «کش و قوس» فکری پیچیده و تاریخی ارائه می‌شود.

این دوره در روزهای چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه از ساعت ۹ الی ۱۷:۳۰ و پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه از ساعت ۸ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.