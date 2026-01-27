انبار احتکار ارزاق عمومی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: درپی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی روغن خوراکی از یک انبار، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: مأموران طی هماهنگی و تعامل مناسب با مقام قضائی استان، جهت بررسی موضوع به محل مذکور اعزام شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی صورت گرفته از انبار مقدار تقریبی یک تن و ۳۷۰ کیلوگرم انواع روغن خوراکی ، ۳ هزار و ۹۶۰ حلب روغن جامد ،۳۴۹ حلب روغن مایع سویا و ۴۳۲ حلب روغن سرخ کردنی به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت ورود و خروج کالا به انبار ها کشف و توقیف شد.

سرهنگ نصیری اضافه کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی محموله مکشوفه، ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ نصیری خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.