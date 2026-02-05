به گزارش خبرنگار مهر، استخر دانشآموزی شهرستان روانسر پیش از ظهر پنجشنبه و همزمان با دهه مبارک فجر، با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد؛ پروژهای که با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی و ورزشی و در راستای تحقق عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار استان کرمانشاه به مرحله بهرهبرداری رسید.
در آیین افتتاح این مجموعه ورزشی، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، وسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار، فرماندار شهرستان روانسر، مدیران کل آموزشوپرورش و نوسازی مدارس استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند و بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزی تأکید شد.
این استخر دانشآموزی با زیربنایی حدود یکهزار و ۳۰۰ مترمربع و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و تمامی عملیات اجرایی شامل آمادهسازی، محوطهسازی و دیوارکشی آن بهطور کامل به پایان رسیده است.
برای اجرای این پروژه ورزشی، اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده و مجموعه مذکور با برخورداری از تجهیزات کامل، استاندارد و ایمن، آماده استفاده دانشآموزان شهرستان روانسر در مقاطع مختلف تحصیلی است.
مسئولان حاضر در این مراسم، افتتاح استخر دانشآموزی روانسر را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن فضاهای آموزشی و ورزشی استان عنوان کردند و معتقدند بهرهبرداری از این مجموعه، نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در سطح شهرستان خواهد داشت.
به گفته متولیان امر، راهاندازی این مجموعه ورزشی میتواند زمینهساز شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان منطقه شده و بخشی از کمبود زیرساختهای ورزشی در شهرستان روانسر را جبران کند.
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