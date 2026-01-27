به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب در آیین رونمایی از کتاب قندیل، با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در شکل‌دهی به هویت و مسیر آینده جامعه گفت: انسان فرهنگی قادر است در دنیای پیچیده امروز، جایگاه درست خود را پیدا کند و در سمت صحیح تاریخ بایستد. فرهنگ، عنصر اصلی هدایت اعتراض‌ها، شورش‌ها و تحولات اجتماعی است و می‌تواند جامعه را با وجود تنوع قومی و سنی، به سمت وحدتی مقدس و پایدار سوق دهد.

وی افزود: نویسندگان، شاعران و هنرمندانی که با قلم، خاطره و اثر خود فرهنگ را خلق و حفظ می‌کنند، ستون‌های اصلی سازندگی فرهنگی کشور هستند. این افراد با آثارشان مسیر حقیقت را برای نسل‌ها روشن می‌کنند و شایسته حمایت، تشویق و قدردانی هستند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه تاریخ صرفاً روایت گذشته نیست، گفت: کتاب، شعر و فیلم می‌توانند مسیر اصلی تعالی انسان و جامعه باشند. خاطرات، آثار مکتوب و روایت‌های صادقانه، راهنمای نسل امروز و آینده برای رسیدن به واقعیت و حقیقت‌اند و نشان می‌دهند فریبندگی دنیا تنها در زرق و برق مادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه گاه در قالب شعارهای به‌ظاهر انسان‌دوستانه، زندان‌هایی فکری برای بشر ساخته می‌شود که او را از فطرت و هویت ذاتی‌اش دور می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت ثبت و انتشار تجربه‌های زیسته، به‌ویژه از سوی بانوان، گفت: جامعه‌ای پویا است که اجازه دهد زنان با نام و هویت خود، تجربه‌ها و خاطراتشان را برای آیندگان روایت کنند. این روایت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی ملت‌اند.

وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به حضور پررنگ مردم در ۲۲ دی‌ماه افزود: تاریخ ایران بارها شاهد ظلم و جنایت گروهک‌های تروریستی و تلاش مستمر دشمنان برای برهم زدن وحدت ملی بوده است. دشمنان این سرزمین، سال‌ها و دهه‌ها برای تضعیف ایران متحد تلاش کرده‌اند، اما ناکام مانده‌اند.

حجت‌الاسلام خطیب افزود: اگر کردستان جزئی جدایی‌ناپذیر از ایران باقی مانده، این مهم به دست خود مردم کُرد و پایبندی آنان به هویت ایرانی محقق شده است. دشمنان ایران به‌خوبی می‌دانند که ملت ایران، علی‌رغم همه فشارها و خون‌هایی که ریخته شد، هرگز اجازه نخواهد داد یکپارچگی این سرزمین خدشه‌دار شود.

وزیر اطلاعات گفت: تا زمانی که این ملت متحد باشد، هیچ تهدیدی با خط و نشان‌های مداوم و حوادث ساختگی نمی‌تواند آن را به شکست وادارد. حقیقت همواره پیروز خواهد بود و آثار فرهنگی، به‌ویژه کتاب‌هایی، چون قندیل فصلی ماندگار از تاریخ کشور ما را برای نسل‌های آینده ثبت خواهند کرد.