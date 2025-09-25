به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب در جلسه شورای تأمین خراسان رضوی در مشهد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها افزود: امام رضا علیه السلام محور و مرکز کشور در نظام مقدس ما است و آنچه از پیشرفت وامنیت داریم به برکت وجود این امام همام (ع) است.

وی افزود: پیشرفت در حوزه علمی و دفاعی دو راهبرد مهم در کشور است و نیروهای مسلح در دفاع ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، پیروزی‌های بزرگی را با رشادت‌های خویش برای کشور به ارمغان آوردند و شهدای بزرگی را به این نظام مقدس تقدیم کردند.

وزیراطلاعات با اشاره به اینکه اتحاد رمز پیروزی نظام ما است گفت: مردم ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند که با وجود همه تبلیغات و جنگ رسانه‌ای گسترده دشمنان، می‌توان با وحدت، نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام گذاشت.

حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب تاکید کرد: دشمن در مدت ۱۲ روز تمام تلاشش را کرد تا به آرزوی دست نیافتنی که در ۵ دهه انقلاب اسلامی به دنبال آن بود برسد، اما با اقتدار نیروهای مسلح، هوشمندی دستگاه‌های امنیتی، همراهی مردم و با درایت و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکام ماند.

وزیراطلاعات گفت: مایه پیروزی، رمز ظفرمندی و عامل اصلی استقامت و استواری ما، اطاعت از رهبری است و دولت و رئیس جمهوری نشان داده‌اند که این مسیر را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم از برنامه‌های دولت و اقدامات رئیس جمهوری که مردمی بودن، صراحت و صداقتش برای همه روشن است حمایت کنیم.

وزیراطلاعات با اشاره به فعالیت چهل ساله دشمنان برای اجرای پروژه ایران هراسی در دنیا گفت: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، ۱۲۰ کشور از ایران حمایت کردند وکشورهای همسایه نیز هم اکنون اقدامات مشترکی را در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی بروز می‌دهند و امروز به اذعان خود غربیها، منفورترین رژیم، رژیم صهیونیستی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب افزود: در شرایط کنونی عملاً شاهد یک دیپلماسی فعال و موثردر دنیا هستیم و این توفیق در پرتو وحدت مردم، انسجام ملی، همراهی اقوام و مذاهب و هم افزایی‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف به دست آمده است که وظیفه داریم با برنامه ریزی‌های دقیق این انسجام را روز به روز تقویت کنیم.

وزیراطلاعات با اشاره به اینکه دشمن همواره از شکاف‌ها به دنبال ضربه زدن به نظام است تاکید کرد: با هوشیاری همیشگی مردم، تلاش‌های بسیاردشمنان، ناکام بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب گفت: ایران هم اکنون جزو ده کشور برتر دنیا در حوزه غنی سازی هسته‌ای است و دشمنان در پی این هستند که امروز با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در آینده با فعالیت‌های جوانان مستعد ایرانی در حوزه هوش مصنوعی و سایر پیشرفت‌های کشور مقابله کنند.

وی افزود: بعضی با ساده انگاری وبا تکیه بر تجربه سیاسی خود فکر می‌کنند اگر غنی سازی را صفر کنیم و موضوعات کشور را با آمریکا برطرف کنیم دیگر مشکلات حل می‌شود، در حالی که دشمنان به غیر از تسلیم چیزی از ما نمی‌خواهند و ملت ایران هرگز زیر بار تسلیم و زورگویی نخواهد رفت.

وزیراطلاعات گفت: مستکبران جهان که فهمیدند در رویا رویی مستقیم با کشور ایران موفق نمی‌شوند، در مجامع بین المللی برای تشدید تحریم‌ها و فشارعلیه ایران تلاش می‌کنند، در حالی که ملت ایران مانند همیشه با سربلندی در برابر همه تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.

در پایان وزیر اطلاعات با تشکر ازهمراهی و همدلی اعضای شورای تأمین، از تلاش‌های مدیرکل قبلی اداره کل اطلاعات خراسان رضوی قدردانی و مدیر کل جدید اطلاعات استان را معرفی کرد.

وزیر اطلاعات در سفر به مشهد، همچنین دیدارهای جداگانه‌ای با آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت استان قدس رضوی داشت.