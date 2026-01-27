بیست و یکمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی آغاز شد

فریده سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برگزاری بیست و یکمین دوره از انتخاب کتاب سال خراسان رضوی با هدف معرفی و ترویج کتاب‌های با کیفیت و تأثیرگذار در جامعه خبر داد و اظهار کرد: از تمامی ناشران، مولفان و نویسندگان دعوت می‌شود تا یک نسخه از چاپ اول اثر خود را که در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، به دبیرخانه این رویداد فرهنگی ارسال کنند.

مدیرعامل انجمن بانوان ناشر و اهل قلم خراسان رضوی افزود: در این دوره، کتاب‌های منتشر شده در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های مختلف ادبی، علمی، تاریخی و مذهبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: برخی نویسندگان آثارشان در سال ۱۴۰۳ نوشته شده اما به بیستمین دوره کتاب سال ارجاع داده نشده، این نویسندگان منوط به اینکه در دور قبل اثرشان داوری نشده باشد، می‌توانند بنابه ضرورت اثرشان را برای بیست و یکمین دوره ارسال کنند.

سلطانی عنوان کرد: موضوعات اصلی شامل دین، ادبیات (شعر، داستان و کلیات)، تاریخ، علوم سیاسی و اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، حقوق، هنر و کودکان و نوجوانان است.

مدیرعامل انجمن بانوان ناشر و اهل قلم خراسان رضوی با اشاره به «بخش ویژه» بیست و یکمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی ابراز کرد: این رویداد امسال ۴ بخش ویژه هم دارد که شامل «ادبیات مقاومت و پایداری»، «ایران امام رضایی(ع)»، «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» و «اتحاد و همبستگی ملی» هستند.

وی ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است. پس از داوری، کتاب‌های منتخب اعلام و جوایز مناسب اهدا خواهد شد. کتاب‌هایی که به‌صورت امانت از ناشران دریافت می‌شوند، پس از پایان فرآیند داوری و اختتام دوره، به صاحبان آثار عودت داده خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه این رویداد با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار می‌شود، افزود: مولفان و نویسندگان حتما باید بومی خراسان‌رضوی باشند وآثارِ نویسندگان خارج از استان پذیرش نخواهد شد، آثار نباید ترجمه، گردآوری و تدوین باشند، حتما باید تالیف و چاپ اول باشند، آثار چاپ دوم و سوم و.. قابل داوری نیستند.

مدیرعامل انجمن بانوان ناشر و اهل قلم خراسان رضوی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ (به جز پنجشنبه‌ها و تعطیلات رسمی) به دبیرخانه این رویداد به آدرس مشهد، بوستان ملت، مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) اتاق ۱۰۴ ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۰۱۸۴۵۱۲ تماس حاصل فرمایند.