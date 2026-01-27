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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

افزایش دوبرابری تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان خانمیرزا

افزایش دوبرابری تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان خانمیرزا

شهرکرد- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اعلام اختصاص ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به خانمیرزا گفت: این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری صبح سه شنبه در کارگروه اشتغال شهرستان خانمیرزا با اشاره به مصوبات این جلسه، گفت: در این نشست مباحث مهم و کاربردی در حوزه اشتغال مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رصد تعهدات دستگاه‌های اجرایی شهرستان در سامانه رصد بود. تعهد اشتغال شهرستان خان‌میرزا ۹۵۰ نفر تعیین شده و مصوب شد دستگاه‌ها در زمان باقی‌مانده تا پایان سال، ثبت اطلاعات خود را در سامانه رصد با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.

قنبری با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی در این شهرستان افزود: سهم تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان خان‌میرزا در سال جاری ۲۱ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته و در این جلسه تأکید شد تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اهتمام ویژه‌ای برای پرداخت این تسهیلات تا پایان سال داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در ادامه به اهداف سفرهای شهرستانی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در این سفرها، حضور میدانی در کارگاه‌ها و برقراری ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با کارگران و کارفرمایان است تا از نزدیک مشکلات آن‌ها را رصد و بررسی کنیم و در جهت رفع این مسائل، اقدامات مؤثر و عملی انجام شود.

کد مطلب 6733112

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