افزایش دوبرابری تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان خانمیرزا

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری صبح سه شنبه در کارگروه اشتغال شهرستان خانمیرزا با اشاره به مصوبات این جلسه، گفت: در این نشست مباحث مهم و کاربردی در حوزه اشتغال مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رصد تعهدات دستگاه‌های اجرایی شهرستان در سامانه رصد بود. تعهد اشتغال شهرستان خان‌میرزا ۹۵۰ نفر تعیین شده و مصوب شد دستگاه‌ها در زمان باقی‌مانده تا پایان سال، ثبت اطلاعات خود را در سامانه رصد با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.

قنبری با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی در این شهرستان افزود: سهم تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان خان‌میرزا در سال جاری ۲۱ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته و در این جلسه تأکید شد تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اهتمام ویژه‌ای برای پرداخت این تسهیلات تا پایان سال داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در ادامه به اهداف سفرهای شهرستانی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در این سفرها، حضور میدانی در کارگاه‌ها و برقراری ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با کارگران و کارفرمایان است تا از نزدیک مشکلات آن‌ها را رصد و بررسی کنیم و در جهت رفع این مسائل، اقدامات مؤثر و عملی انجام شود.