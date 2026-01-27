تولید میگو در کشور افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسدی، مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور از افزایش ۳۷ درصدی تولید میگوی پرورشی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌های بهداشتی و کنترلی منجر به برداشت بیش از ۶۲ هزار تن میگو شد.

وی افزود: اقدامات سازمان دامپزشکی در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری‌های میگو، با بهره‌گیری از روش‌های سیستماتیک رصد، پایش، مراقبت و ارزیابی‌های بهداشتی، منجر به رقم خوردن یکی از موفق‌ترین فصول تکثیر و پرورش میگو در کشور شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص صنعت پرورش میگو، تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و مشارکتی با رویکردی فراگیر و مبتنی بر ملاحظات فنی، تخصصی، اقلیمی و اکوسیستمی، به‌همراه نظارت‌های دقیق بهداشتی بر فرآیند تکثیر و پرورش در مناطق مختلف، نقش مؤثری در عدم بروز یا کاهش چشمگیر بیماری‌ها در مزارع پرورشی ایفا کرد.

اسدی با اشاره به افزایش فعالیت مزارع پرورشی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶ هزار استخر پرورش میگو در ۵ استان میگوپرور بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و گلستان فعال بودند که این میزان حدود ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی، بیش از ۵ هزار مورد پایش، مراقبت و ارزیابی بهداشتی از مراکز تکثیر و مزارع پرورشی توسط کارشناسان دامپزشکی انجام شد که نتیجه آن عدم بروز بیماری در اغلب استان‌های میگوپرور و تحقق برداشت حداکثری بوده است.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان با اشاره به بیماری AHPND عنوان کرد: این بیماری که در سال‌های گذشته در برخی استان‌ها بروز داشت، در سال جاری با استقرار نظام مراقبت فعال تشدیدی، الزام به رعایت اصول امنیت زیستی و جلوگیری از فعالیت مزارع آلوده، با کاهش ۳۵ درصدی کانون‌های بیماری نسبت به سال قبل مواجه شد؛ همچنین حدت و شدت بروز بیماری در مزارع درگیر به‌طور محسوسی کاهش یافت.

وی این دستاورد را در شرایطی مهم دانست که فعالیت استخرهای پرورشی ۱۰ درصد و میزان ذخیره‌سازی بچه‌میگو ۱۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و گفت: مجموعه این اقدامات، افزایش ۳۷ درصدی تولید میگوی پرورشی کشور و برداشت بیش از ۶۲ هزار تن میگو از مزارع را به دنبال داشته است.

اسدی در پایان تاکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و مشارکت بخش خصوصی، برنامه‌های هدفمند و به‌روزشده‌ای برای سال آینده تدوین و به استان‌ها ابلاغ کرده است و امید می‌رود با تداوم همکاری‌های دولتی و خصوصی و اجرای دقیق برنامه‌ها، فصل جدید پرورش میگو نیز همراه با رشد و توسعه پایدار باشد.