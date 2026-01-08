به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۸ دی ۱۴۰۴ انجام شد.

ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی با تصمیمات جدید دولت، پنجشنبه ۱۱ دی ماه از کالاهای اساسی حذف شد. رسمی شدن این خبر از سوی سخنگو دولت، موج جدید گرانی را در برخی از کالاهای اساسی به همراه داشت.

گوشت مرغ از هر کیلو گرم ۱۶۹ هزار تومان در ابتدای هفته به ۲۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲ کیلو گرمی از ۲۸۵ هزار تومان به ۴۸۰ هزار تومان در پایان هفته رسیده است.

یک سال قبل در چنین تاریخی قیمت گوشت مرغ ۸۲ هزار تومان و تخم‌مرغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بود. به این ترتیب فقط این دوم قلم کالای اساسی طی یک سال گذشته ۱۸۰.۵ درصد و ۲۲۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کردند.

طی یک ماه گذشته روغن کمیاب بود، در این هفته نایاب شد. به روز رسانی قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان، باعث توقف عرضه در شبکه توزیع شده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۹۵۰-۱.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸۰-۹۹۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۲۴۰.۰۰۰-۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۴۰.۰۰۰-۱.۳۵۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۰۲۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۲۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۱۱۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۱۱۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۷۹۰ ۷۹۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۷۹۰-۹۵۰ ۷۹۰-۹۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۲۳۰ ۱۶۷ ران مرغ بدون کمر ۲۱۵ ۱۵۹ ران مرغ با کمر ۱۹۵ ۱۱۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۴۷۰-۴۸۰ ۲۸۵-۳۱۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۲۸۴-۳۴۹ ۲۳۸ قزل‌آلا ۴۱۰ ۳۹۰ میگو تازه ۸۵۰ ۸۵۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۵۵ ۱۵۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۵۲.۵۰۰ ۴۸.۷۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۶۱.۵۰۰ ۶۱.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) - - روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) - - کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۳۸ ۱۳۸ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۵-۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۵-۱۱۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۴۳۳ ۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۵۵۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۴۰-۲۹۸ ۲۱۰-۲۳۵ برنج خارجی ۱۶۲-۲۲۸ - لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۵۹۹.۹۷۰ ۵۹۹.۹۷۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۵۹.۸۳۰ ۲۵۹.۸۳۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

جدول قیمت کالاهای اساسی سال گذشته در تقریباً مشابه زمان فعلی (۲۰ دی ۱۴۰۳) از اینجا قابل مشاهده است.