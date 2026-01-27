هیئت ساماندهی بازار ارز تشکیل می شود؛ مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان ظهر سه‌شنبه در مراسم معارفه بازرس کل استان مازندران با بیان اینکه کشور بیش از نیاز خود ارز در اختیار دارد، اما سوء مدیریت باعث شده ارز در مسیر درست قرار نگیرد، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه، هیئتی برای ساماندهی ارز تشکیل شده و افرادی که ارز را تحویل ندهند، بازداشت و با سرمایه گذاری‌های خارج از کشور آن‌ها با پول مردم برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

خدائیان ویژگی‌های مدیر تراز جمهوری اسلامی را در منظر رهبری، روحیه جهادی، خستگی ناپذیری و عمل صرفاً برای رضای خدا دانست و افزود: تخلف از قانون به معنای فساد است و مدیران باید در چارچوب قوانین موجود که برای توسعه وضع شده‌اند، تصمیم بگیرند.

وی با انتقاد شدید از وضعیت بازار ارز، تأکید کرد: آیا ما با کمبود ارز مواجه هستیم؟ ما بر اساس بیش از آنچه نیاز کشور است، ارز داریم، اما سوءمدیریت باعث شد ارز در مسیر درست قرار نگیرد..

خدائیان ادامه داد: افرادی با کارت بازرگانی دیگران، چند صد میلیون دلار صادرات انجام داده‌اند، اما نه مالیات پرداخت کرده‌اند و نه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل هیئتی برای ساماندهی ارز را صادر کرده است، هشدار داد: اعلام کردیم کسانی که باید ارز را تحویل می‌دادند و نیاوردند قطعاً بازداشت خواهند شد و با آن‌ها برخورد می‌شود و نمی‌گذاریم با پول مردم در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند تا ریشه این بی نظمی‌ها کنده شود.

خدائیان همچنین به مشکلات استان مازندران اشاره و مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای کوه پایه را یکی از اولویت‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: باید آن مسئول را پای میز محاکمه بیاوریم و با ترک فعل‌ها برخورد شود و اگر این میزان ساخت و ساز غیرمجاز ساخته شده، این است که در زمان خودش برخورد نشده است.