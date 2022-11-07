رسیدگی و برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان دوشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون نظارت بر اجرای قانون و حسن امور را برعهده دارد، گفت: در دوره جدید تحول و تعالی در قوه قضائیه وظیفه داریم قوانین را رصد کنیم و ببینیم دستگاه‌ها به این قوانین عمل می‌کنند یا خیر و براین اساس قوانین را رصد می‌کنیم.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ تکالیف از دستگاه درخواست می‌کنیم تا اقدامات را اعلام کنند و پس از آن نسبت به راستی آزمایی اقدام می‌شود.

وی قانون جوانی جمعیت یا قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون حمایت از کالای ایرانی و ارتقای سلامت اداری را از جمله قوانینی برشمرد و گفت: اجرای این قوانین توسط دستگاه‌ها رصد می‌شود.

خدائیان یادآور شد: متأسفانه در برخی موارد دستگاه‌ها دچار ترک فعل می‌شود و با آن برخورد خواهد شد و یکی از مشکلات موجود در جامعه مسئله ترک فعل و عدم انجام وظیفه از سوی دستگاه و مدیران است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشو ترک فعل را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: نظارت بر حسن اجرای امور نیز از دیگر وظایف است و به عنوان عضوی از مجموعه دستگاه قضائی در شورای حفظ حقوق بیت المال در پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی سو جریان‌ها و انحرافات و تخلف از قوانین کمک می‌کنیم.

وی پیشگیری از وقوع جرم را مسئله بسیار مهم برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم قبل از وقوع جرم و بروز خسارت هشدار دهیم و طبق قانون هشدار سازمان بازرسی دارای ضمانت اجرایی است.

خدائیان با تقدیر از اسدی بازرس کل مازندران یادآور شد: از فردا آقای گرمه ای به عنوان بازرس کل جدید مازندران معرفی می‌شود.