علم الهدی: جهاد تبیین، رسالت اصلی تشکل بانوان انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در هجدهمین محفل هم اندیشی نخبگان مشهد الرضا(ع) در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص رسیدگی به مسائل خواهران چه در حوزه رسانه و چه آموزش و تعلیم حوزوی اظهار کرد: باید در نظر داشته باشیم که وضعیت زن امروز با دوران قبل از پیروزی انقلاب فاصله و تفاوت بسیاری دارد.

ضرورت میدان‌داری بانوان انقلابی در عرصه‌های اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: زنان متدین و مومن در آن دوران خانه‌نشین بودند، نبوغ و توانمندی‌های آن‌ها از خانه بیرون نرفته بود اما امروز شما در عرصه‌های مختلف فعال هستید، این شرایط به دلایل مختلفی تغییر کرد، دلیل نخست انقلاب و جایگاهی که امام خمینی(ره) برای جامعه زنان تبیین و بیان کردند، بود.

وی ادامه داد: اما در حقیقت علت اصلی اینکه وضعیت خواهران این چنین تغییر کرد، این بود که آنان خود وارد عرصه شدند و به این موقعیت و جایگاه رسیدند، امروز تبار شما از اساتید برجسته دانشگاه هستند، زیرا شما وارد میدان شدید و میدان‌داری کردید.

علم الهدی تصریح کرد: ببینید خواهران جامعه همانند یک میدان است، شما باید این میدان را تصاحب کنید، در این شرایط همه دستگاه‌ها به خدمت شما در می‌آید اما اینکه کنار بایستید و منتظر این باشید که دستگاه‌ها به شما امکانات بدهند، زیاد موفق نخواهید بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: در عرصه رسانه نیز ابتدا شما ورود پیدا کنید و بعد موضوعاتی چون خانواده و زن را در آن مطرح کنید. در مسأله سیاست گذاری‌ها نیز خوشبختانه در تمام مسائل به ویژه عرصه فرهنگی خواهران نقش دارند.

جهاد تبیین، رسالت اصلی تشکل بانوان انقلابی است

وی با اشاره به شرایط خاص حوادث تروریستی آمریکایی و اسرائیلی اخیر عنوان کرد: اما در حوادث اخیر به دلیل اینکه محل ضد و خورد بود، جایی برای تشکل زنان نبود، بنده خودم با حضور میدانی شما مخالفت کردم، اما اکنون در مقام تحلیل، تبیین و توضیح بعد از این حادثه تشکل های خواهران می‌توانند و باید ورود پیدا کنند.

علم الهدی با اشاره به برخی از گلایه های مطرح شده در حوزه مدیریت حوادث اخیر بیان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود نسبت به انتقادهایی که به دولت شده بود فرمودند که خیلی کارها شده که شما خبر ندارید، در همین راستا همانطور که شما در عرصه حضور و فعالیت داشتید، مدیران و مسئولان نیز در موقعیت بودند و کار کردند.

تقدیر ویژه از کادر درمان و سربازان گمنام امام زمان (عج)

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت‌های دو گروه کادر درمان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در حوادث اخیر به خوبی دیده نشد و مورد تقدیر قرار نگرفت، تاکید کرد: ، جریان درمان در آن شب با اخلاص به میدان آمده بودند و تنها یکی از خدمات آنان انجام دویست عمل چشم بود که متاسفانه مغفول ماند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز به خوبی مطرح نشده است، این افراد در جمعیت عملیاتی شما بودند، شهید و جانباز دادند، عملیات که تمام شد، کار آنها تازه شروع می‌شده است تا عوامل تروریستی را تعقیب و مراقبت کنند، متاسفانه زحمات آنها دیده نشده و تقدیر و تشکری از آنان صورت نگرفته است.

اتحاد و همبستگی مردم عامل شکست دشمن است

علم الهدی گفت: در شرایط کنونی ما باید چه کنیم، واقعا ساده لوحی است کسی فکر کند جنگ و مبارزه تمام شده است، باید دقت کرد که وقتی دشمن ضربه می‌زند و موفق نمی‌شود، به دنبال یک ضربه سنگینی‌تر می‌رود؛ آمریکا و اسرائیل به دنبال فتنه و عملیات جدیدی هستند، لذا ما باید آماده باشیم.

امام جمعه مشهد مقدس با تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد ملی عنوان کرد: اکنون پای ایران و اسلام درمیان است، بنابراین باید از تمام ظرفیت‌های خود جهت این اتحاد و همبستگی استفاده کنیم؛ زیرا جایی که دشمن در جریان‌های اجتماعی نمی‌تواند نفوذ کند، جایی است که همه متحد شویم، لذا شما کاری کنید که در جامعه شکاف نداشته باشیم تا دشمن از آن سواستفاده نکند، این ابزار را باید از دشمن بگیریم تا نتواند در برنامه‌های آینده خود از آن استفاده کند.

وی گفت: اگر بنا شد دشمن با جبهه مهاجم به میدان بیاید به هیچ عنوان پیروز نمی‌شود، این موضوع را او خودش به خوبی می‌داند، ما در شرایطی هستیم که باید این عقیده برای دشمن بوجود بیاید که اگر پنجاه نفر هم در ایران باقی بمانند باز هم آنها نمی‌توانند بر ایران حکومت کنند.

مبارزه و جنگ تا ظهور حضرت بقیه‌الله (عج) ادامه دارد

علم الهدی با تأکید بر وظیفه زمینه‌سازی ظهور بیان کرد: برادران و خواهران ما باید باور کنیم که ما صاحب آلمان(عج) داریم، ایشان باید ظهور کنند، چطوری باید بیایند ما باید راه را باز کنیم، شیخ طوسی هزاران سال قبل گفت غیبت ایشان به خاطر ماست، خوشبختانه اکنون راه باز شده است، این راه باید گشایش پیدا کند تا حضرت تشریف بیاورند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: امروز مردم جهان ماهیت پلید استکبار را شناختند و قدرت استکبار رو به افول است، لذا ما باید برای فراهم شدن مقدمات نهایی ظهور مبارزه و جنگ خود را ادامه دهیم. چه دشمن به ما حمله کند و چه نکند ما باید مبارزه کنیم، تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) ما کاری جز مبارزه نداریم، این موضوع را به عنوان وظیفه خودمان بایستی قبول کنیم و از مبارزه خسته نشویم، هرچه مبارزه شدیدتر می‌شود ما باید قوی‌تر برخورد کنیم.

وی با اشاره به دو دستگی مسلمانان در زمان جنگ احزاب که عده‌ای پیامبر و خداوند را دروغگو می‌دانستند، ابراز کرد: در مقابل این جمعیت اندک، جمعیت کثیر مسلمانان وقتی جبهه دشمن و تجهیزات آنها را دیدند، گفتند خداوند و پیامبرش راست گفتند که ما در مقابل قدرت‌های بزرگ پیروز خواهیم شد و نتیجه آن جنگ پیروزی مسلمانان و به غنیمت گرفتن اموال کافران بود.

علم‌الهدی افزود: امروز ببینید که ما جزو کدام دسته هستیم، مقام معظم رهبری فرمودند ما به قله نزدیک هستیم، این نزدیکی به قله باعث می‌شود که ما با صخره‌ها مواجه شویم و امکان دارد گاهی عقب بیاییم و راه جدیدی پیدا کنیم، لذا باید مبارزه را ادامه دهیم، این اتفاقات مارا قوی‌تر می‌کند و برای نقشه‌های بعدی دشمن آماده‌تر خواهیم بود.