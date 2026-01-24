جانبازان سرمایه ارزشمند اسلام و انقلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر شنبه به مناسبت سالروز ولادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز طبق سنوات گذشته با حضور در منزل جانباز سیدعلیرضا سادات هاشمی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به چهل و دو سال جانبازی این ایثارگر بزرگوار افزود: هر روز از این سالها برای شما جانباز سرافراز اسلام به دلیل رنجی که تحمل میکنید، یک شهادت ثبت شده است.
وی ادامه داد: الحمدالله شما جانبازان و ایثارگران عزیز با فداکاری و مجتهدانی که در راه انقلاب و اسلام داشتید، تبدیل به سرمایه ارزشمندی برای اسلام شدهاید.
علم الهدی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و مجاهدت همسر این جانباز بزرگوار عنوان کرد: این فداکاری و ایثارگریهای شما پاداش عظیمی در محضر الهی دارد، امیدواریم خداوند به شما و جانباز سرافراز عافیت و سلامتی بدهد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه شهادت خطی است که انسان در مسیر زندگی خود انتخاب میکند، ابراز کرد: شما با انتخاب این نوع زندگی، در مسیر و خط شهادت قرار گرفتهاید.
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