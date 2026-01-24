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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

جانبازان سرمایه ارزشمند اسلام و انقلاب هستند

جانبازان سرمایه ارزشمند اسلام و انقلاب هستند

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی  با بیان اینکه جانبازان و ایثارگران سرمایه ارزشمندی برای اسلام و انقلاب هستند، گفت: تحمل هر روز جانبازی برای شما عزیزان به مثابه یک شهادت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر شنبه به مناسبت سالروز ولادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز طبق سنوات گذشته با حضور در منزل جانباز سیدعلیرضا سادات هاشمی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به چهل و دو سال جانبازی این ایثارگر بزرگوار افزود: هر روز از این سال‌ها برای شما جانباز سرافراز اسلام به دلیل رنجی که تحمل می‌کنید، یک شهادت ثبت شده است.

وی ادامه داد: الحمدالله شما جانبازان و ایثارگران عزیز با فداکاری و مجتهدانی که در راه انقلاب و اسلام داشتید، تبدیل به سرمایه ارزشمندی برای اسلام شده‌اید.

علم الهدی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و مجاهدت همسر این جانباز بزرگوار عنوان کرد: این فداکاری و ایثارگری‌های شما پاداش عظیمی در محضر الهی دارد، امیدواریم خداوند به شما و جانباز سرافراز عافیت و سلامتی بدهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه شهادت خطی است که انسان در مسیر زندگی خود انتخاب می‌کند، ابراز کرد: شما با انتخاب این نوع زندگی، در مسیر و خط شهادت قرار گرفته‌اید.

کد مطلب 6729952

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