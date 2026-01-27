به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعیاد خجسته شعبانیه و در راستای پاسداشت مقام ایثار و فداکاری، مراسم تجلیل از ایثارگران شاغل در شهرداری منطقه ۱۳ تهران با حضور غلامعباس کیانی مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران و سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه توسط اداره ایثارگران منطقه برگزار شد.
غلامعباس کیانی، مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت ایام پاسدار و جانباز و تقدیر و تشکر از حمایت و نگاه سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه به خانواده معظم شهدا و جانبازان گرانقدر گفت: ایثارگران، سرمایههای معنوی و انسانی نظام و مدیریت شهری هستند و تکریم آنان صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه یک وظیفه سازمانی و اخلاقی است که باید در تمامی سطوح مدیریتی نهادینه شود.
وی افزود: روحیه تعهد، مسئولیتپذیری و خدمتمحوری ایثارگران، الگویی ارزشمند برای مدیریت دوره ششم شهری است و اداره کل امور ایثارگران با تمام ظرفیت در مسیر تقویت حمایتهای رفاهی، معیشتی و فرهنگی این عزیزان گام برمیدارد.
در ادامه، سیدمحمدرحیم مرتضوی، مدیریت شهری منطقه۱۳ نیز با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای ایثارگران شاغل در مجموعه شهرداری منطقه اظهار داشت:حضور ایثارگران در بدنه مدیریت شهری، مایه افتخار و مباهات مجموعه شهرداری است و تلاش میکنیم با نگاه حمایتی و همراهی، شرایط مناسبی برای خدمترسانی شایسته تر به این عزیزان فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه همراهی با ایثارگران والامقام را وظیفه خود میدانیم، خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری منطقه از ظرفیت ارزشمند تجربه، تعهد و روحیه جهادی آنان در پیشبرد امور شهری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان بهرهمند میشود.
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