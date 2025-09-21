توزیع ۴۰۰۰ کوله پشتی مهر در میدان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۹ تهران گفت: امروز منطقه ۹ افتخار دارد تا میزبان پویشی از جنس مهر باشد که نسیم مهربانی نام دارد.
وی عنوان کرد: شهرداری تهران دارای افتخارات بسیار زیادی در عرصههای عمرانی، ترافیکی، اجتماعی و خدمات شهری است، از برقی سازی اتوبوسها و تاکسیها تا اجرای ابر پروژههای عمرانی که در این دوره مدیریت شهری اجرایی شده است.
شهردار منطقه ۹ افزود: برگزاری برنامههای میدانی از جمله جشن مهمانی غدیر، سوگواره محرم شهر و اجتماع اربعینی ها از جمله کلان پروژههای فرهنگی است که در میدان آیینی آزادی به میزبانی منطقه ۹ انجام شد.
مرتضوی بیان کرد: اجرای برنامههای ارزشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مانند پویش نسیم مهربانی از جمله سنتهای پسندیدهای است که به همت مجموعه شهری در پایتخت برگزار میشود.
این مدیر شهری در منطقه ۹ تصریح کرد: اجرای این ایده که توسط آموزشهای شهروندی کلید خورد به منظور حمایت از خانوادههای کم برخوردار و در راستای حال خوب انجام شد که در این پویش بستههای آموزشی به دانش آموزان اهدا شد تا شاهد سال تحصیلی خوبی برای عزیزان نسل آینده باشیم.
گفتنی است پویش «نسیم مهربانی» در میدان آزادی و با حضور سیدمحمدرحیم، مرتضوی شهردار منطقه ۹، مهدی امیری، مدیر کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران و امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار شد.
