مازندران ۸۵۰ تن مرغ به بازار کشور تزریق کرد

حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر از توزیع بیش از ۸۵۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ این استان در تهران، مازندران و استان‌های همجوار خبر داد و گفت: مازندران همچنان یکی از محورهای اصلی تأمین مرغ کشور است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به آمارهای رسمی کشتارگاه‌ها و اداره کل دامپزشکی استان، اظهار کرد: روزگذشته بیش از ۴۳۲ هزار کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به استان تهران ارسال شده است.

وی افزود: از این میزان، بیش از ۲۳۳ هزار کیلوگرم مرغ آماده طبخ در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های پایتخت توزیع شده و همچنین بیش از ۹۰ هزار قطعه مرغ زنده برای کشتار به کشتارگاه‌های تهران انتقال یافته است.

اسلامی با اشاره به توزیع داخلی استان گفت: در همین روز، بالغ بر ۳۶۱ هزار کیلوگرم گوشت مرغ شامل مرغ تازه، قطعه‌بندی و محصولات شرکت‌های تولیدی از جمله کاله در سطح استان مازندران توزیع شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: علاوه بر این، بخشی از نیاز بازار از طریق استان‌های همجوار نظیر گلستان و گیلان و نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی، نزدیک به ۵۹ هزار کیلوگرم مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها ارسال شده و بیش از ۲۴ هزار قطعه مرغ زنده نیز به استان‌های سمنان و گلستان انتقال یافته است.

اسلامی در پایان با تأکید بر جایگاه راهبردی مازندران در زنجیره تأمین پروتئین کشور، خاطرنشان کرد: استمرار تولید و توزیع منظم مرغ در این استان نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.