به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست صمیمی معاون اول رئیس‌جمهور با نخبگان و فعالان رسانه‌ای، حاضران با طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود، بر ضرورت تسهیل اطلاع‌رسانی به مردم، شفاف‌سازی حوادث و تحولات اخیر کشور و تقویت گفت‌وگوی رسانه‌ای میان دولت و جامعه تأکید کردند.

در این نشست، فعالان رسانه‌ای خواستار بازگشایی IP اینترنتی روزنامه‌ها و رسانه‌ها، ایجاد الزامات شکل‌گیری فضای گفت‌وگو در جامعه به‌ویژه برای اهالی رسانه، جمع‌آوری و اجرای عملی راهکارهای نخبگان رسانه‌ای برای تبیین حوادث اخیر، دسترسی مجدد به اینترنت در کنار پیگیری مطالبه رفع فیلترینگ، توجه به نیازهای معیشتی مردم و اقشار آسیب‌پذیر، جلوگیری از توقیف رسانه‌ها، تدوین پیوست رسانه‌ای برای برنامه‌ها و طرح‌های مهم دولت به‌ویژه اقدامات اقتصادی و تقویت پیوند رسانه‌ای دولت با مردم از طریق برگزاری منظم نشست‌های خبری و آگاه‌سازی عمومی از شرایط کشور شدند.

محمدرضا عارف نیز در این نشست صمیمی، با اشاره به تحول فضای رسانه‌ای کشور، گفت: رسانه‌های کلاسیک مأموریت‌های مشخصی داشته‌اند، اما امروز با فضای مجازی‌ای روبه‌رو هستیم که نقشی فراتر از رسانه‌های کلاسیک ایفا می‌کند.

تأکید بر نقش محوری نخبگان در مدیریت بحران

معاون اول رئیس‌جمهور نقش نخبگان رسانه‌ای در فضای عمومی و در مدیریت بحران‌ها را «کلیدی و محوری» دانست و گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم روند پایدار و مؤثری برای گفت‌وگو آغاز کنیم. با توجه به شعارهای انتخاباتی دکتر پزشکیان با محوریت «دولت وفاق ملی»، لازم بود از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت، چنین جلساتی با نخبگان برگزار شود.

وی با اشاره به اولویت یافتن مسائل روزمره در دولت و حاکمیت، افزود: مسئولان درگیر مسائل جاری و لحظه‌ای می‌شوند و کمتر فرصت می‌یابند به موضوعات میان‌مدت و بلندمدت بپردازند. از سوی دیگر، انتظار جامعه نیز عمدتاً معطوف به حل مسائل فوری است؛ در نتیجه، با توجه به عمر کوتاه مدیریتی، غالباً تنها ظواهر امور تغییر می‌کند.

عارف با بیان اینکه «اگر در گذشته به اصلاح برخی روندها و چالش‌ها پرداخته می‌شد، امروز هزینه‌های کمتری متحمل می‌شدیم»، ابراز امیدواری کرد که طرح مباحث در چنین جلساتی میان نخبگان و مسئولان، به سامان یافتن مسائل کشور کمک کند.

آسیب به سرمایه اجتماعی؛ مردم صاحبان اصلی انقلاب

عارف با تأکید بر اینکه مردم «صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و کشور» هستند، گفت: هر زمان مردم حضور داشته‌اند، مسائل حل شده است و هرگاه فاصله‌ای میان مردم و حاکمیت ایجاد شود، هیچ دولتی توان حل مشکلات را نخواهد داشت. این نگاه باید به یک باور پایدار تبدیل شود، زیرا کشور همواره نیازمند حضور مردم است.

وی با اشاره به دو رکن اساسی «مردم» و «حاکمیت» و وابستگی رکن دوم به رکن اول، افزایش سرمایه اجتماعی را از مسائل مهم امروز کشور دانست و افزود: خودمان آسیب‌هایی به سرمایه اجتماعی وارد کرده‌ایم. گاهی غفلت‌های خود را به حساب دشمن می‌گذاریم؛ درحالی‌که هرجا دقت و تدبیر داشته‌ایم، آسیب‌پذیری ما کاهش یافته و دشمن نتوانسته نفوذ کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: برای رسیدن به اجماع در گفت‌وگو، با دو رکن مردم و حاکمیت روبه‌رو هستیم. هر فرد یا مسئولی می‌تواند مدعی باشد که به نمایندگی از مردم سخن می‌گوید، اما امروز نمایندگی مردم در عمل بر عهده نخبگان رسانه‌ای است.

وی تأکید کرد: دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت شناخته می‌شود و مردم نیز جز این را نمی‌پذیرند. دولتمردان در چارچوب اداره کشور مسئولیت دارند و قانون اساسی نیز مسئولیت مشترکی را بر عهده تمامی وزرا گذاشته است.

گفت‌وگوی صمیمانه، راه عبور از منیت‌ها

عارف خاطرنشان کرد: در گفتگوی میان حاکمیت و مردم نمی‌توان از گروه‌های هنری، دانشگاهی و سایر گروه‌های مرجع چشم‌پوشی کرد، هرچند نظم و ساختار این گروه‌ها دچار آشفتگی شده است. اگر بخواهیم گفت‌وگویی واقعی میان حاکمیت و مردم شکل بگیرد، این گفتگو باید در سطح نخبگان از جمله نخبگان رسانه‌ای انجام شود.

وی با تأکید مجدد بر اینکه «امروز گفتگو برای کشور حیاتی است»، گفت: تجربه شخصی من نشان داده است هر زمان با فرد یا جریانی که اختلاف جدی داشتیم، فرصت گفت‌وگوی رو در رو که فراهم شد، در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب رسیدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از کنار گذاشته شدن گفت‌وگو در سال‌های اخیر گفت: در شرایط امروز، بیش از هر زمان دیگر به گفتگوی نخبگانی نیاز داریم. باید بر سر طرح موضوعات به اجماع برسیم و راه‌حل‌های اجماعی را به اطلاع مردم برسانیم. اجرای این رویکرد از سوی جریان‌ها و گروه‌هایی که در سازوکار اداره کشور نقش دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «امروز نیازمند گفت‌وگویی در فضایی کاملاً صمیمانه و دوستانه هستیم»، تصریح کرد: تمامی جریان‌ها هدفی مشترک در اعتلای کشور و حل مشکلات مردم دارند. بنای دولت بر «شنیدن» است و هدف از برگزاری این جلسات، شنیدن دیدگاه‌های نخبگان حوزه‌های مختلف است.