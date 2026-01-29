بهره مندی ۴ میلیون زائر ایرانی از اقدامات ستاد عتبات در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «کوثرانه»؛ کارنامه دو دهه فعالیت عمرانی و خدماتی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با حضور فعالان فرهنگی، فرهیختگان، خیران حرم‌ساز و تعدادی از خانواده شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر صبح امروز در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

مجید نامجو قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات در این آئین از تعریف و اجرای بیش از ۲۰۰موضوع پروژه در عتبات خبر داد و گفت: در ادامه یکهزاره نقش آفرینی ایرانیان در عمران و آبادانی حرم‌های مطهر، امروز نیز طرح‌های بزرگی در عتبات با همت خیران، استادکاران، هنرمندان، کارگران و مهندسان این مرز و بوم در حال اجراست.

وی افزود: ستاد توسعه و بازسازی عتبات که تشکلی برآمده از اعتقادات پاک دینی مردم است، طی ۲۲ سال فعالیت، به نمایندگی از مردم، بیش از ۲۰۰ موضوع پروژه کوچک و بزرگ را در قالب طرح‌های بازسازی و توسعه‌ای در عتبات و با هدف تعظیم شعائر الهی و ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران، به بهره برداری رسانده یا در دست اجرا دارد.

وی پشتوانه اصلی اجرای این طرح‌ها را کمک‌های داوطلبانه مردم و نذر دوستداران اهل بیت علیهم السلام اعلام کرد و افزود: خیران حرم‌ساز و کارگران و مهندسان حاضر در پروژه‌ها، با این عمل کوثرانه، باقیات صالحات ارزشمندی از خود بجا می‌گذارند که برکات معنوی آن تا قرن‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به رونمایی از ۴ کتاب؛ کوثرانه، خانه پدری، ترجمه اردو کتاب رومان شاه نواز و ترجمه عربی کتاب معمار حرم گفت: شهید سلیمانی که بنیانگذار ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات است همواره بر لزوم شفاف‌سازی و ارائه گزارش اقدامات ستاد به صاحبان اصلی آن یعنی خود مردم، تاکید داشت.

نامجو افزود: تدوین و چاپ این کتاب‌ها بویژه کتاب کوثرانه، افزون بر ثبت و مستند کردن اقدامات صورت گرفته، در راستای شفاف‌سازی و ارائه گزارش به مردم صورت گرفته است.

نامجو با اشاره به حماسه مردم در ۲۲ دیماه و نزدیک شدن به ایام دهه فجر اظهار داشت: امام راحل اصل استقلال و آزادی خواهی را در قلب ملت نهادینه کرد و مردم نیز به تبعیت از سید و سالار شهیدان با شعار «هیهات من الذله» در طول این سالها، دست فتنه انگیزان خارجی و خائنان داخلی را کوتاه کرده اند.

بهره‌مندی ۴ میلیون زائر ایرانی از اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات

همچنین حسن پلارک عضو هیات امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات در این آئین گفت:‌ همه زائران عتبات بویژه ۴ میلیون زائر ایرانی در مراسم با شکوه راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از ثمره اقدامات ستاد توسعه و بازسازی عتبات در عمران حرم‌های مطهر بهره‌مند شدند.

وی افزود: هرچند حکومت دیکتاتوری بعث، وقفه‌ای ۳۰ ساله در یکهزاره حضور ایرانیان در عمران عتبات ایجاد کرد اما به برکت مجاهدت و خون شهیدانی مثل حاج قاسم سلیمانی، دوباره امکان این عرض ارادت تاریخی برای ما فراهم شد.

وی به اهمیت تمدنی حضور ایرانیان در عتبات اشاره کرد و گفت: بسیاری از ابنیه موجود در حرمهای مطهر میراث ارزشمند فرهنگ ایرانی – اسلامی است که در قرون گذشته و توسط پادشاهان مختلف ایرانی در عتبات بنا شده است.

پلارک با بیان اینکه امروز و در عصر انقلاب اسلامی، این انتظار می‌رود که نقش تمدنی ایران در عتبات پررنگ‌تر از قرون گذشته باشد،‌ گفت: تفاوت اصلی مقطع کنونی نقش آفرینی ایرانیان در عتاب نسبت به هزاره پیشین، مردمی بودن فعالیت‌هاست.

وی گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات با پشتوانه کمک‌های مردمی، طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین بنام صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) در نجف اشرف را به ثمر رساند.

عضو هیات امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات افزود: اکنون نیز طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) در کربلا، طرح توسعه زیر سطحی حرم مطهر امامین جوادین مزین بنام صحن امام محمد باقر(ع) در کاظمین و طرح مقاوم سازی حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام در سامراء با حمایت‌ها و کمک‌های مردم در حال اجراست.

غلامرضا کرمی مدیر پژوهش و نشر آثار ستاد توسعه و بازسازی عتبت نیز در این مراسم، گزارشی از کتاب‌های چاپ شده و مستندات ساخته شده از پروژها را ارائه کرد.



گفتنی است در پایان این آئین ضمن تجلیل از دست‌اندرکان تدوین کتابهای کوثرانه، خانه پدری، رومان شاه نواز و معمار حرم، از خانواده تعدادی از شهدا و جانبازان اغتشاشات فتنه صهیونیستی- آمریکایی اخیر نیز تجلیل شد.