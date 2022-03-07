اجرای فاز دوم طرح توسعه حرم حسینی به ایران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، مجید نامجو جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: با عنایت اهل بیت علیهم السلام و با توجه به موفقیت مهندسان، کارگران و استادکاران ایرانی در اجرا و پیشرفت فاز نخست از طرح جامع توسعه حرم مطهر امام حسین (ع)، تولیت آستان قدس حسینی، تصمیم گرفت عملیات اجرایی فاز دوم این طرح را نیز به ایرانیان واگذار کند.



وی با بیان اینکه بزودی کلنگ اجرای فاز دوم توسعه حرم مطهر حسینی به زمین زده خواهد شد گفت: این طرح با زیربنای ۱۰۰ هزارمترمربع در دوطبقه در زیر زمین احداث می‌شود.

نامجو افزود: فاز دوم طرح توسعه حرم مطهر حسینی مزین بنام صحن امام حسن (ع) شامل فضای زیارتی، خدماتی و اداری است که در ضلع جنوب غربی باب القبله حرم مطهر قرار دارد.



جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: ۷۰ درصد از مساحت صحن امام حسن (ع) به فضای زیارتی و عبادی اختصاص یافته و مابقی مربوط به بخش مهمانسرا و ساختمان جدید اداری حرم است.



وی افزود: پیش‌بینی و احداث ۶۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، مسیر ویژه تردد دسته‌های عزاداری بویژه دسته عزاداری طویریج، بخش ویژه گمشدگان و ارتباط و اتصال صحن امام حسن با صحن حضرت زینب (س) از دیگر ویژگی‌های این طرح است.



نامجو با بیان اینکه زمین‌ها و املاک محل اجرای طرح از گرانقیمت‌ترین اراضی شهر کربلاست گفت: منابع مالی تملک این اراضی با همت تولیت آستان قدس حسینی و خیران عراقی تعمین شده است.



وی خاطرنشان کرد: فاز نخست از طرح توسعه حرم مطهر حسینی مزین بنام صحن حضرت زینب هم اکنون با همت خیران و عوامل اجرایی در مرحله اجرای تاسیات و نازک کاری قرار دارد.



نامجو مشارکت در اجرای این طرح را یک فرصت معنوی ارزشمند معرفی کرد و گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی، حضور در بازسازی و توسعه حرم‌ها را عمل کوثرانه و صدقه فوق العاده جاریه می‌دانستند.