نجابت: جنگ امروز، نبرد ترکیبی برای سنجش استحکام انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله نجابت ظهر پنجشنبه در نشست «جهاد تبیین» حرم مطهر شاهچراغ(ع) با ترسیم شرایط کشور در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گفت:
گاهی وضعیت امروز را با یک پروژه عمرانی مقایسه میکنم؛ اگر بنایی سست و مخروبه باشد، برای تخریبش هزینهای نمیکنند، اما اگر بنایی مستحکم باشد، از روز اول برای از بین بردنش طراحی میکنند. حجم دشمنیها نشان میدهد بنای انقلاب اسلامی، بنایی مستحکم است.
وی با تأکید بر اینکه نباید تحولات اخیر را صرفاً در قالب درگیریهای نظامی تحلیل کرد، ادامه داد:
جنگ دوازدهروزه فقط یک جنگ متعارف نبود؛ بسیاری از تحلیلگران نظامی آن را “شناسایی با رزم توصیف کردند؛ یعنی دشمن حمله میکند تا توانمندیها و واکنشهای ما را بسنجد. همین الگو در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم دنبال میشود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی حوادث تروریستی اخیر را نیز در همین چارچوب ارزیابی کرد و افزود:
به نظر میرسد بخشی از تحرکات تروریستی اخیر، تکمیل همان پازلی بود که در جنگ نظامی به نتیجه نرسید؛ یعنی آزمودن میزان آمادگی داخلی و واکنش ساختارهای امنیتی و اجتماعی کشور.
خلأ «قرارگاه فکری» در برابر جنگ نرم
نجابت گفت: در جنگ نظامی، ستاد کل نیروهای مسلح طراحی و فرماندهی میکند؛ اما در جنگ فکری و رسانهای، ما هنوز آن قرارگاه متمرکز و مؤثر را شکل ندادهایم. در حوزه مقابله فکری با دشمن، خلأ جدی وجود دارد.
وی فضای مجازی را «خط مقدم جنگ شناختی» دانست و ادامه داد: دشمن از این بستر فقط برای آموزش استفاده نمیکند؛ مهمتر از آن، شبکهسازی و اتصال میدانی را از طریق همین فضا انجام میدهد. نگرانی اصلی این بود که عملیات میدانی با عملیات سایبری گره بخورد.
عضو کمیسیون با اشاره به تجربه برخی کشورها افزود: در کشورهایی مثل چین، بخش عمده خدمات عمومی در بستر پیامرسانهای بومی ارائه میشود. بیش از صدها خدمت حکومتی آنجا از طریق یک پیامرسان انجام میشود. ما هم مصوبه داریم که خدمات حاکمیتی به پیامرسانهای داخلی منتقل شود، اما در اجرا عقب هستیم.
نجابت گفت: اگر این بسترها تقویت شوند، خودبهخود وابستگی به پیامرسانهای خارجی کم میشود، اما تعلل در اجرا باعث شده همچنان در این میدان آسیبپذیر باشیم.
در میانه جنگ، دعوای داخلی سم است
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به شرایط اقتصادی و انتقادهای موجود گفت:موفقیت دولت، موفقیت همه ماست. در شرایطی که کشور درگیر جنگ ترکیبی است، دوقطبیسازی و دعواهای سیاسی داخلی پیام ضعف به دشمن میدهد. نقد لازم است، اما تخریب در این مقطع به صلاح کشور نیست.
وی درباره سیاست کالابرگ الکترونیک نیز توضیح داد: سالها ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی داده شد، اما بخش مهمی از این یارانه عملاً به جیب مصرفکنندگان خارج از کشور میرفت. منطق کالابرگ این است که یارانه مستقیماً به مصرفکننده داخلی برسد و از هدررفت جلوگیری شود، هرچند در نحوه اجرا ایرادهایی وجود دارد که باید اصلاح شود.
راهکار بلندمدت؛ «حکمرانی ریال»
نجابت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را نبود شفافیت و «حکمرانی ریال» دانست و گفت:
تا زمانی که گردش مالی در کشور شفاف نشود و حسابهای تجاری از شخصی جدا نشوند، نمیتوان با فرار مالیاتی، سوداگری و التهاب بازار ارز مقابله جدی کرد. قوانین این کار تا حد زیادی تصویب شده، اما در اجرا با تأخیر مواجهایم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد:بدون شفافیت اقتصادی، تصمیمگیریها مثل حرکت در تاریکی است. اگر حکمرانی ریال محقق شود، بخش بزرگی از کسری بودجه و بیعدالتیهای اقتصادی بدون فشار بر مردم عادی قابل جبران است.
