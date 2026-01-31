چهارمحال و بختیاری قطب تولید خوراک آبزیان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید داودینا، صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ویژگیهای استان گفت: چهارمحال و بختیاری با جمعیت یک میلیون نفر، ۳۳ درصد روستایی و ۶۷ درصد شهری، تنها یک درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد. از این میزان، ۲۵۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل ۱۵ درصد مساحت استان است و حدود ۸۴ هزار خانوار بهرهبردار در این بخش فعالیت دارند. این آمار نشان میدهد که کشاورزی محور اصلی اقتصاد استان و معیشت مردم است.
داودینا افزود: بخش کشاورزی استان سهمی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از صادرات و بیش از ۳۰ درصد از استقلال اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است. در برنامه رشد اقتصادی کشور که هدف ۸ درصد تعیین شده، ۳۵ درصد باید از طریق ارتقای بهرهوری و ۶۵ درصد از طریق اقدامات توسعهای محقق شود.
وی با اشاره به روند تولیدات کشاورزی گفت: علیرغم محدودیتهای اعتباری، تولیدات استان در سالهای اخیر روند صعودی داشته و ارزش ریالی تولیدات در سال زراعی گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در برخی محصولات همچون خوراک آبزیان، استان رتبه نخست کشور را با سهم بیش از ۶۰ درصد تولید به خود اختصاص داده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه اظهار داشت: در حوزه صادرات، رشد ۱۳.۴ درصدی به لحاظ ارزش ریالی نسبت به سال گذشته ثبت شده است. همچنین در دهه فجر سال جاری ۶۸ پروژه افتتاح شد و در مجموع ۲۱۶ طرح با سرمایهگذاری ۲.۵ همت و ایجاد اشتغال برای ۸۱۷ نفر به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی گفت: اعتبارات سرمایهای و نقدینگی استان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است؛ بهگونهای که اعتبارات ۱۳۲ درصد و تسهیلات بانکی ۸۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته و مجموعاً به ۱.۸ همت رسیده است.
داودینا همچنین به خسارات طبیعی وارد شده به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر حدود ۱۲.۴ همت خسارت ناشی از خشکسالی، آتشسوزی، باران و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان وارد شد. با این حال اقداماتی نظیر اختصاص ۱۰ میلیارد تومان از منابع بحران برای آبیاری سیار در شهریورماه انجام شد که نقش مؤثری در پیشگیری داشت.
وی در پایان به موضوع سرمایهگذاریها اشاره کرد و افزود: بیش از ۵۰ طرح به عنوان فرصت سرمایهگذاری شناسایی و ۵۳ مصوبه در بخش کشاورزی ثبت شده است. همچنین تفاهمنامههایی با وزارت دفاع در حوزه شیلات و با سازمان دامداری در حوزه گردشگری منعقد شده که در سفر ریاست جمهوری نیز مورد تأکید قرار گرفت.
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