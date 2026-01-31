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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

جدیدترین موضع گیری السودانی درباره تحولات منطقه

جدیدترین موضع گیری السودانی درباره تحولات منطقه

نخست وزیر عراق اعلام کرد که این کشور به تلاش‌های خود در راستای حمایت از ثبات منطقه و عدم گسترش دامنه درگیری‌ها و اولویت قرار دادن زبان گفتگو برای حل درگیری‌ها ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق از نیکولا ونتانا سفیر ایتالیا در بغداد استقبال کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه دو کشور و حوزه‌های تقویت و توسعه همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع خاورمیانه رایزنی کردند.

السودانی تاکید کرد که عراق به تلاش‌های خود در راستای حمایت از ثبات منطقه و عدم گسترش دامنه درگیری‌ها و اولویت قرار دادن زبان گفتگو برای حل درگیری‌ها ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر سفیر ایتالیا درود و تاکید نخست وزیر کشورش بر تمایل رم به تداوم همکاری و شراکت اقتصادی با عراق و توسعه آن و حمایت از نقش سازنده عراق در تحکیم ثبات در منطقه و حل بحران‌های آن را ابلاغ کرد.

کد مطلب 6736320

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    • IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
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      نوکر دربست امریکا

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