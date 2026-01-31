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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

۵ هزار قبر برای سربازان آمریکایی؛ سناریوی دفن نظامیان خارجی در تهران

۵ هزار قبر برای سربازان آمریکایی؛ سناریوی دفن نظامیان خارجی در تهران

سازمان بهشت زهرا اعلام کرد: محلی برای دفن موقت کشته‌شدگان احتمالی سربازان متجاوز آمریکایی در حاشیه تهران آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا، در اقدامی کم‌سابقه محلی برای دفن موقت کشته‌شدگان احتمالی سربازان متجاوز آمریکایی در حاشیه تهران آماده شده است؛ اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد این اقدام بخشی از آمادگی پیش‌دستانه در پی ماجراجویی‌های آمریکا در منطقه است و تاکنون هیچ توضیح رسمی در رابطه با جزئیات آن ارائه نشده است.

این سازمان محل دفنی با ظرفیت چند هزار قبر خارج از شهر تهران، مشخصاً برای کشته‌شدگان احتمالی نیروهای نظامی آمریکا در سناریوهای خاص آماده کرده است؛ اقدامی که از آمادگی پیش‌دستانه در برابر تحولات احتمالی حکایت دارد.

این موضوع بدون انتشار هرگونه تصویر و با حداقل بازتاب رسانه‌ای پیش رفته و تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره جزئیات آن ارائه نشده است.

کد مطلب 6735867

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      24 5
      پاسخ
      یعنی ۵ هزار نیرو آمریکایی و میخوایم بکشیم؟؟
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      18 29
      پاسخ
      ایوالله خیلی خوبه! بیانیه جالبی بود
    • باقری IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      37 15
      پاسخ
      ما منتظریم
    • اذرگون IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      11 14
      پاسخ
      ایران باید امادگی خیلی زیادی در مقابل حمله امریکا داشته باشد
    • اذرگون IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      16 9
      پاسخ
      بهتره ایران از دیپلماسی حداکثر استفاده رو بکنه وهرچی جنگ صورت نگیره بهتره
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      24 20
      پاسخ
      دمتون گرم احسنت قبر هزینه نکنید برایشان اونا باید خاکستر شوند پودر و قابل شناسایی هم نباشند مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل
    • روژان IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      24 16
      پاسخ
      بندازینشون توفاضلاب .قبرها حیفن
    • ایرانی وطن پرست IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      19 27
      پاسخ
      خدا قوت.خیلی خوبه.نباید جا بزنیم.تهدید در مقابل تهدید.زنده باد ارتش و سپاه.
    • قاسم کاشی IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      عالی بود 👍

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