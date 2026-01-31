۵ هزار قبر برای سربازان آمریکایی؛ سناریوی دفن نظامیان خارجی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا، در اقدامی کمسابقه محلی برای دفن موقت کشتهشدگان احتمالی سربازان متجاوز آمریکایی در حاشیه تهران آماده شده است؛ اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد این اقدام بخشی از آمادگی پیشدستانه در پی ماجراجوییهای آمریکا در منطقه است و تاکنون هیچ توضیح رسمی در رابطه با جزئیات آن ارائه نشده است.
این سازمان محل دفنی با ظرفیت چند هزار قبر خارج از شهر تهران، مشخصاً برای کشتهشدگان احتمالی نیروهای نظامی آمریکا در سناریوهای خاص آماده کرده است؛ اقدامی که از آمادگی پیشدستانه در برابر تحولات احتمالی حکایت دارد.
این موضوع بدون انتشار هرگونه تصویر و با حداقل بازتاب رسانهای پیش رفته و تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره جزئیات آن ارائه نشده است.
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