به گزارش خبرنگار مهر، الهنظر شهبخش در نشست ظهر شنبه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، ۳۴۶ واحد مسکن ملی که توسط شرکتهای تعاونی عمرانی و مسکن ساخته شدهاند، در شهرستانهای زاهدان و چابهار به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژهها بهعنوان بخشی از طرح تأمین مسکن کارگران و اقشار هدف، با استفاده از توان فنی و اجرایی تعاونیها به مرحله افتتاح رسیده و تحقق آن نشاندهنده نقش مؤثر بخش تعاون در ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت شهری و ارتقای عدالت اجتماعی است.
وی با بیان اینکه قریب به ۱۰۰ برنامه از سوی کمیته کارگری و کارآفرینی دهه فجر استان برنامهریزی شده است، بیان کرد: برنامههای دهه فجر امسال با محوریت مردمیسازی، نشاط اجتماعی و تقویت نقش جامعه کار و تولید طراحی شده و نسبت به سالهای گذشته تفاوت اساسی دارد؛ بهگونهای که رویکرد فرهنگی، رفاهی و اجتماعی در اولویت قرار گرفته است.
شهبخش با اشاره به محورهای اصلی این برنامهها اظهار داشت: دیدار با خانوادههای معظم شهدا، دیدار با کارگران آسیبدیده در سال ۱۴۰۴، برگزاری نشستهای تخصصی و تبیینی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اجرای جلسات آموزشی و مشاورهای ویژه کارگران از جمله این برنامههاست.
به گفته وی، برگزاری نمایشگاه توانمندی تعاونیها و مشاغل خانگی در زاهدان، حضور میدانی مدیران شورای هماهنگی در واحدهای تولیدی، اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه کارگران زن و مرد، فروش اقساطی کالا برای جامعه هدف و ارائه پ خدمات پزشکی رایگان به جامعه کارگری توسط شرکت تعاونی «دروازه شرق»، از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برگزاری آیین تجلیل از تعاونیهای برتر و کارفرمایان سلامتمحور خبر داد و گفت: برنامههای دهه فجر بر اساس جدول زمانبندی و روزشمار مشخص اجرا میشود و انتظار میرود تمامی اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت در آن مشارکت فعال داشته باشند.
