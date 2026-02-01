مدیران پاسخگو مردم باشند؛ راه عزت کشور در خدمت به مردم است 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در مراسم آغاز جشن های دهه فجر و سالروز ورود امام راحل به میهن در گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) سمنان، اظهار داشت: هدف از برگزاری همه ساله این مراسم گرامیداشت راه و یاد شهدا و تاکید بر پاسداشت آرمان های انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه امنیت امروز را مدیون خون شهدا هستیم، افزود: دهه فجر فرصتی که این ارزش ها در جامعه بازخوانی و وحدت و انسجام بین تمام اقشار و مسئولان تقویت شود.

استاندار سمنان کلید راهگشای مشکلات امروز جامعه را همدلی، هوشیاری و خدمت بی منت به مردم دانست و ابراز داشت: تبعیت از ولایت فقیه، وحدت ملی و تلاش خالصانه مدیران راه عبور از تهدیدها است.

کولیوند با اشاره به اینکه ایران در طی چهار دهه عمر انقلاب بارها مورد توطئه های مختلف و فشارهای بسیار مواجه بوده است، تصریح کرد: به برکت همین خون شهدا، هدایت های رهبر معظم انقلاب و حضور آگاهانه مردم باعث تداوم این راه شده‌است.

وی با اشاره به اینکه مسیر پیشرفت و عزت کشور در عمل، صداقت و خدمت رسانی صادقانه است، افزود: برای رفع مشکلات مدیران موظف به شنیدن صدا و پاسخگویی مردم به سعه صدر هستند و نباید فراموش کنیم که مطالبه گری در چهارچوب قانون حق مردم است.