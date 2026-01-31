برنامه توانمندسازی استانی در ثبت اختراعات خارجی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری، از آغاز «برنامه استانی سفیر» با هدف توانمندسازی استانی در حوزه ثبت اختراعات خارجی با مشارکت بازیگران زیستبوم نوآوری استانها خبر داد.
بخشایش با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن مالکیت فکری در سراسر کشور اظهار کرد: این برنامه با هدف فعالسازی ظرفیتهای بومی استانها و با مشارکت دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، صنایع مادر و نهادهای اقتصادی از جمله اتاقهای بازرگانی طراحی شده و در پی ایجاد زیرساختهای انسانی و نهادی لازم برای ورود هدفمند اختراعات ایرانی به بازارهای بینالمللی است.
وی افزود: برنامه استانی سفیر بر آموزش تخصصی، فرهنگسازی نظاممند و شکلدهی شبکههای همکاری پایدار در سطح استانها تمرکز دارد و در این چارچوب، شناسایی استعدادهای فناورانه و ظرفیتهای دارای امکان ثبت اختراع خارجی بهصورت فعال دنبال میشود.
مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری یکی از ویژگیهای این برنامه را تربیت «سفیران استانی مالکیت فکری» عنوان کرد و گفت: این افراد پس از طی آموزشهای تخصصی، نقش پیشران توسعه گفتمان مالکیت فکری و تسهیل تعاملات آموزشی و تقویت ارتباط میان بازیگران زیستبوم نوآوری استانها را ایفا خواهند کرد. گسترش این شبکه در سطح استانها، یکی از ارکان تداوم برنامه محسوب میشود.
به گفته بخشایش اجرای برنامه استانی سفیر گامی مؤثر در ارتقای نقش استانها در نظام ملی مالکیت فکری و بهرهبرداری هدفمند از اختراعات ثبتشده در سطح بینالمللی است.
نظر شما