افزایش تولید گوشت مرغ در لرستان با توسعه واحدهای پرورشی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان روز شنبه با همراهی معاون برنامهریزی این سازمان، از یک واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در شهرستان معمولان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند پیشرفت طرح، ارزیابی وضعیت اجرایی و حمایت از سرمایهگذاری در بخش تولید گوشت مرغ انجام شد.
بررسی میدانی روند اجرای طرح مرغداری
در این بازدید، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بههمراه معاون برنامهریزی سازمان، از واحد مرغداری گوشتی بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی و پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفتند.
این مرغداری بهعنوان یکی از طرحهای مهم تولیدی استان، با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در حال احداث بوده و شامل بخشهای مختلفی از جمله سالنهای پرورش، سالن انبار، اتاق کارکنان و باسکول است.
نقش مؤثر طرح در خودکفایی تولید گوشت مرغ
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای تولیدی در بخش طیور اظهار داشت: این واحد مرغداری در حال حاضر از حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و پس از تکمیل و بهرهبرداری، سالانه توان تولید حدود ۱۵۰ تن گوشت مرغ با کیفیت را خواهد داشت.
وی افزود: راهاندازی چنین واحدهایی نقش مهمی در تحقق خودکفایی استان در تولید گوشت مرغ، کاهش وابستگی به سایر مناطق و تأمین پایدار نیازهای پروتئینی مردم ایفا میکند.
صیادی با اشاره به سیاستهای حمایتی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، از آمادگی این سازمان برای پشتیبانی از تولیدکنندگان خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی با جدیت در مسیر رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان گام برمیدارد و تلاش میکند فرآیند سرمایهگذاری در بخش طیور را تسهیل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایهگذاران بخش کشاورزی و دام و طیور، از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.
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