دود اطراف پرند مربوط به آتش سوزی در نیزارهای خشک است

رضا آقاعلیخانی فرماندار رباطکریم در واکنش به انتشار تصاویری از دود گسترده در شهر پرند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منشأ این دود، آتشسوزی در نیزارهای خشک حاشیه رودخانه شور است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه چنین رخدادهایی گاهبهگاه بر اثر بیاحتیاطی یا اقدام افراد ناشناس رخ میدهد، افزود: متأسفانه برخی افراد اقدام به سوزاندن نیزارهای خشک در اطراف رودخانه شور میکنند که دود حاصل از آن تا چندین کیلومتر قابل مشاهده است.
فرماندار رباطکریم تأکید کرد: عوامل مربوطه در حال بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات مخرب زیستمحیطی هستند.
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